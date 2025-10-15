Ballando con le Stelle: chi è e cosa fa Luigi Bruno, ex compagno di Andrea Delogu

Andrea Delogu è una delle concorrenti più amate dell’edizione 2025 di Ballando con le Stelle e ha annunciato, qualche tempo fa, la separazione dal fidanzato Luigi Bruno. A rivelarne la notizia è stato Giuseppe Candela, nella sua rubrica C’è chi dice sul settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. La rottura è quindi stata confermata ed è arrivata dopo quattro anni di relazione. I diretti interessati non hanno però rivelato ulteriori dettagli ma hanno preferito la riservatezza e la non esposizione dinnanzi alle luci dei riflettori.

Chi è l’ex fidanzato di Andrea Delogu

La conduttrice è stata in passata sposata, dal 2016 al 2021, con l’attore Francesco Montanari. Dopo la loro netta separazione è invece arrivata la storia con il modello Luigi Bruno, con cui ha avuto una storia durata 4 anni, dal 2021 al 2025. I due si sono conosciuti sui social e a compiere il primo passo è stato proprio lui, com’è stato raccontato dalla speaker in una vecchia intervista rilasciata per Vanity Fair. L’uomo che ha conquistato il cuore di Andrea ha 25 anni, 17 in meno rispetto alla conduttrice, ma quest’ultima ha sempre dichiarato che Luigi appare molto più maturo della sua età.

“Lui ha cominciato a scrivermi dei messaggi in privato su Instagram” – ha raccontato in passato la Delogu – “tra cui uno molto carino che diceva: se tra dieci anni nessuno dei due ha trovato l’amore della sua vita, ci sposiamo?”. Lei è quindi rimasta folgorata sia dalla sua bellezza che dall’intraprendenza del giovane, tanto che ha deciso di avviare con lui una conversazione sui social. Così è iniziata la loro frequentazione, trasformata in amore.

La separazione dopo 4 anni di amore

Un amore intenso che è durato 4 anni e che è ora volto al capolinea. I diretti interessati non hanno proferito parola a riguardo, ma l’indiscrezione è stata lanciata sui giornali di gossip, e la Delogu ha quindi fatto capire di essere tornata single mediante delle storie Instagram. In un’intervista rilasciata per Vanity Fair, lo stesso modello ha fatto sapere – prima della rottura – di quanti pregiudizi entrambi avessero incontrato. “C’è gente che mi scrive chissà cosa farete tra 20 anni“, ha detto lui riferendosi proprio alla loro differenza d’età.

Alla fine il loro rapporto si è concluso, ma sembrerebbe che i due siano rimasti in buoni rapporti. Al momento non si sa il motivo per cui entrambi abbiano deciso di prendere due strade differenti. Nel frattempo i due stanno proseguendo con i loro impegni professionali, che sono sempre molti.