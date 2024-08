Ballando con le stelle, è scontro tra Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli? La foto smentita

Milly Carlucci non ha ancora completato il cast della prossima edizione di ‘Ballando con le stelle‘ tra maestri/e, concorrenti vip, giuria. Il programma di ballo di Rai 1 aprirà ufficialmente i battenti sabato 28 settembre 2024. A mettere benzina sul fuoco, nelle ultime ore, ci pensa la presidentessa in carica, Carolyn Smith. La coreografa, intervistata dal magazine ‘Mio’, ha espresso il desiderio personale di vedere sulla pista da ballo, due pezzi grossi della tv italiana:

“In pista a Ballando con le Stelle vorrei Barbara D’Urso e Massimo Ranieri”.

Il profilo X di Cinguettirai, però, ha riportato uno stralcio molto interessante dell’intervista che riguarda una collega giurata, ovvero Selvaggia Lucarelli, autrice del libro ‘Il vaso di Pandoro’ che tenta di far chiarezza sul caso mediatico e giudiziario con protagonista Chiara Ferragni:

“Non ho avuto tempo di leggere il libro di Selvaggia Lucarelli. Il mio calendario è già pieno e preferisco dedicarmi a letture che migliorano me stessa. Non mi interessano le critiche, i pettegolezzi e le diatribe tra vip, quando l’uno vuole attaccare l’altro. Di conseguenza non posso neppure commentare, perché non so nulla a riguardo e non voglio sapere”

A chiudere, però, sul nascere ogni polemica, è stata la stessa Carolyn che, su Instagram, si è fatta immortalare con in mano l’ultima fatica letteraria della Lucarelli.

“Letture estive … tra un cinguettio e l’altro”

