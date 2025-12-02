Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso in ospedale: cosa le è successo

Barbara D’Urso si è recata in ospedale e ha divulgato la notizia sulle sue Instagram stories. Ecco come sta.

Barbara D’Urso ha avuto un incidente durante la puntata del 30 novembre di Ballando con le Stelle. Un episodio che potrebbe compromettere il suo percorso nel programma, condotto ormai da anni da Milly Carlucci. Sulle sue Instagram stories, l’ex volto Mediaset ha infatti pubblicato diversi scatti che la ritraggono all’ospedale, presso il Sant’Andrea di Roma, dove si è recata per una visita ortopedica e per controllare la sua spalla.

Cosa è successo a Barbara D’Urso

La conduttrice aveva raccontato, già qualche settimana fa, di aver accusato dei problemi alla spalla a seguito di un infortunio avuto durante gli allenamenti con il maestro Pasquale La Rocca. Nonostante tutto, Barbara ha comunque continuato a ballare, restando in gara finché possibile ma soprattutto sperando di partecipare alle prossime puntate, garantendosi così l’arrivo in finale. Al momento non si sa se la D’Urso possa continuare ad allenarsi. Oggi si è però sottoposta ad una visita ortopedica, durante la quale avrebbe scoperto cosa succederà nelle prossime settimane e se lei potrà partecipare ai successivi appuntamenti di Ballando.

Se il dottore dovesse infatti prescriverle un periodo di riposo, la concorrente potrebbe realmente rinunciare al proseguo del programma. Il prossimo 6 dicembre ci sarà intanto la puntata dedicata al ripescaggio: entro questo termine, gli infortunati – come Francesca Fialdini, in coppia con Giovanni Pernice – potranno ripresentarsi davanti al pubblico sperando di essere riammessi in gioco.

Come sta

Tutto è iniziato in fase di allenamento con il maestro di ballo Pasquale La Rocca. Nonostante la difficoltà di Barbara nel muovere l’arto e il conseguente dolore, lei ha deciso di non lasciare il programma, in modo da giocarsi tutte le possibilità per arrivare in finale. “Oggi sono qui per capire cosa è successo alla mia spalla“, ha detto la D’Urso nelle sue Instagram stories. Si attendono aggiornamenti sullo stato di salute della conduttrice che, con questa esperienza televisiva, ha dimostrato ancora una volta di avere la stoffa per essere una donna coraggiosa, determinata e piena di energia.