Ballando con le Stelle, ballerino in ospedale dopo un infortunio: gli aggiornamenti

Le difficoltà continuano a caratterizzare la stagione di “Ballando con le Stelle”. Un nuovo infortunio potrebbe mettere in pericolo la partecipazione di uno dei concorrenti più amati, mentre altri volti noti del programma stanno cercando di superare le loro difficoltà fisiche per continuare la gara. Ecco un aggiornamento sulle condizioni di salute.

A quanto pare, gli infortuni sono ormai una costante a Ballando con le Stelle, e non solo per i ballerini. Francesca Fialdini, infatti, è stata vittima di un infortunio che l’ha costretta a fermarsi temporaneamente. Nonostante il dolore, la conduttrice ha deciso di non arrendersi e di continuare la sua avventura nel talent show. Durante l’ultima puntata, Fialdini aveva provato a ballare, ma la giuria, vista la sua difficoltà, le aveva assegnato un voto nullo: “Quello che abbiamo visto non è valutabile. Purtroppo, diamo zero”, aveva spiegato Carolyn Smith.

A pochi giorni dall’incidente, Fialdini ha aggiornato Milly Carlucci sulla sua condizione fisica, rivelando di aver subito un trauma ai piedi. “Ho il terzo e quarto dito gonfissimi”, ha dichiarato la giornalista, che ha aggiunto di aver già iniziato le cure necessarie, tra cui massaggi linfatici. Nonostante il dolore, Francesca non ha intenzione di fermarsi. Giovanni Pernice, il suo partner di ballo, ha confermato che la sua allieva sarà presente nella prossima puntata: “Eviterà di saltare e non metterà tutto il peso sul piede, ma il nostro motto è che ‘lo show must go on'”.

Il ballerino rischia di abbandonare la gara

L’ultimo episodio imprevisto riguarda il ballerino Carlo Aloia, che ha subito un infortunio durante le prove della trasmissione. A darne notizia è stata Milly Carlucci, conduttrice dello show, che ha parlato dell’incidente durante un collegamento con La Vita in Diretta. “Purtroppo, oggi abbiamo avuto un altro infortunio”, ha dichiarato Carlucci. “Carlo Aloia è caduto durante gli allenamenti ed è stato portato all’ospedale Gemelli. Sembra trattarsi di un problema al polpaccio o ai tendini, e sta sottoponendosi a una risonanza magnetica. Solo dopo aver ricevuto il referto medico sapremo se potrà partecipare alla prossima puntata”.

La coppia di ballo formata da Carlo Aloia e Nancy Brilli, infatti, sarebbe dovuta aprire il prossimo appuntamento con un spareggio contro la “Signora Coriandoli”. Tuttavia, l’incertezza sulla condizione di salute di Aloia rende difficile prevedere se i due ballerini riusciranno a scendere in pista. In caso di un ulteriore stop per Aloia, Milly Carlucci potrebbe dover valutare una sostituzione, come già accaduto in passato per altri concorrenti.

Se da un lato Francesca Fialdini è determinata a tornare in pista, per Andrea Delogu la situazione è ben più complessa. La conduttrice ha recentemente affrontato una tragedia personale: la perdita del fratello Evan, morto in un incidente stradale a soli 18 anni. Il dolore per una perdita così grande ha scosso non solo la Delogu, ma anche tutto il team di Ballando con le Stelle, che ha espresso la propria vicinanza alla conduttrice.

Milly Carlucci, con molta delicatezza, ha parlato della situazione durante l’ultima puntata: “Non ci sono parole per descrivere un dolore così grande. Andrea, ti vogliamo un bene immenso e ti aspettiamo qui a braccia aperte, quando sarai pronta.” Al momento, non è chiaro se Delogu tornerà a partecipare al programma, ma l’auspicio di tutti è che la conduttrice possa trovare il supporto necessario per affrontare questo difficile momento.