Ballando con le stelle, anticipazioni seconda puntata 26 settembre 2020

Va in onda stasera alle 20.35 su Rai1 il secondo appuntamento di Ballando con le stelle, lo show tersicoreo condotto da Milly Carlucci che nonostante fosse partito in ritardo a causa di alcuni casi di coronavirus riscontrati nel cast ha portato un buon ascolto all’ammiraglia di viale Mazzini (3.415.000 telespettatori con il 22,12% contro la corazzata di Tù sì que vales, che ha vinto la serata di un soffio con 3.686.000 telespettatori e uno share pari al 22,56%).

Saranno i posteri, o meglio i dati Auditel di domattina alle 10 a stabilire se l’exploit del programma fosse da attribuire alla curiosità dell’esordio o meno, ma intanto per stasera la sorella di Gabriella e Anna si è assicurata come ballerini per una notte nientemeno che I ricchi e poveri, dei quali abbiamo avuto modo di saggiare la reunion al Festival di Sanremo 2020.

Rimane privo di una soluzione a poche ore dalla messa in onda l’enigma Elisa Isoardi: l’ex conduttrice de La prova del cuoco ballerà o meno con il suo maestro appena operato di appendicite? Questo e molto altro stasera alle 20.35 sintonizzandosi su Rai1 per Ballando con le stelle.

A giudicare i ballerini la giuria formata come sempre da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e Fabio Canino, mentre da quest’anno debutta l’antigiuria costituita da Antonio Razzi, Rossella Erra e Gianni Ippoliti.

Concorrenti di questa edizione sono invece Paolo Conticini, Vittoria Schisano, Ninetto Davoli, Alessandra Mussolini, Costantino Della Gherardesca, Rosalinda Celentano, Daniele Scardina, Gilles Rocca, Tullio Solenghi, Antonio Catalani, Barbara Bouchet, Elisa Isoardi. Nessun concorrente è stato eliminato nel corso della prima puntata.