Ballando con le Stelle, anticipazioni finale: i super ospiti di Milly Carlucci

La finale di Ballando con le Stelle 2025 si avvicina, il prossimo sabato 20 dicembre andrà in onda l’ultimo appuntamento del talent show di Rai 1 e Milly Carlucci ha deciso di fare le cose in grande con due superospiti d’eccezione.

L’ultima puntata è ormai alle porte e, tra polemiche e scintille che sicuramente non sono mancate in quest’edizione, si saprà finalmente chi sarà il vincitore di quest’edizione del talent di Rai1. Intanto, secondo le anticipazioni dell’ultimo appuntamento, pare che sarà davvero una puntata speciale.

Chi saranno i superospiti della finale di Ballando con le Stelle

Milly Carlucci si prepara a chiudere quest’edizione di Ballando con le Stelle, un’edizione importante dal punto di vista degli ascolti e senza ombra di dubbio tra le più intense degli ultimi anni. Per l’ultima puntata del talent show come superospiti la padrona di casa accoglierà Lucio Corsi e Riccardo Cocciante.

Due ospiti d’onore che renderanno l’ultima puntata di Ballando con le Stelle ancora più emozionante. A dirlo è stata Milly Carlucci, che parlando della loro presenza ha detto che regaleranno al pubblico “un momento di bellezza e di arte pure”. Ma chi vincerà quest’edizione del programma. Le cinque coppie che sono arrivate in finale sono: Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca, Andrea Delogu con Nikita Perotti, Francesca Fialdini con Giovanni Pernice, Fabio Fognini con Giada Lini e Filippo Magnini con Alessandra Tripoli.

Non si sa quale coppia vincerà lo spareggio tra Martina Colombari e Luca Favilla, Rosa Chemical con Erica Martinelli e Paolo Belli con Anastasia Kuzmina. Una di queste tre potrebbe vincere e gareggiare per la finale, ma lo scopriremo solo nella puntata di sabato. L’ultima puntata di Ballando con le Stelle, dunque, potrebbe essere all’insegna dei colpi di scena, come prima cosa bisognerà scoprire chi potrà tornare in gara e dunque esibirsi per conquistare il podio.

Bisognerà capire se almeno per l’ultima puntata si placheranno le tante polemiche che hanno accompagnato ogni appuntamento. Proprio nel corso della semifinale gli animi della giuria si sono più che scaldati, con Carolyn Smith che non si è trovata d’accordo con i giudizi contro Paolo Belli e la situazione che si è fatta sempre più tesa. Visti i vari battibecchi che si sono susseguiti nel corso di quest’edizione di Ballando con le Stelle non è detto che non ci siano tensioni anche nella finale.

Del resto l’adrenalina è alle stelle e i giurati, anche quest’anno, sono stati tutt’altro che magnanimi. Basti pensare agli scontri continui e ripetuti tra Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso, che potrebbero regalarci momenti di “puro teatro”, per usare l’espressione di Mariotto, anche nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle. L’attenzione, poi, sarà rivolta tutta al concorrente vincitore e a chi, dunque, alzerà la coppa.