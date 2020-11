Milly Carlucci lo ha annunciato pochi minuti fa a Storie Italiane, intervenendo a inizio puntata: la produzione di Ballando con le stelle ha proposto ad Alessandra Mussolini, rimasta sola in vista della finale a causa della positività al Covid del suo maestro Maykel Fonts, di ballare domani sera con Sameul Peron.

Proprio in apertura della puntata odierna, dedicata tutta esclusivamente a Ballando con le stelle, Eleonora Daniele ha ricevuto la chiamata di Milly Carlucci:

Io ieri sera ho sentito fino a tardi Alessandra, che ovviamente è un po’ scoraggiata, un po’ giù. Lei però ha continuato a fare tamponi e anche quello di ieri era negativo. Noi le abbiamo offerto, perché lei deve fare la finale – non è possibile dopo tutti i sacrifici che ha fatto che non faccia la finale – di ballare con Samuel Peron. Samuel è diventato il nostro santo protettore perché, se lui all’inizio è stato colui che ha dato origine a tutti i problemi, poi ci ha aiutato tanto, con Vittoria e con me quando sono stata ballerina per una notte. Adesso si è reso disponibile a fare disputare ad Alessandra questa finale. Certo che il tempo è pochissimo: c’è oggi, domani mattina e domani pomeriggio per mettersi in pari e imparare tutte le coreografie. Non è difficile per Samuel imparare tutte le coreografie, ma per Alessandra adattarsi a un’altra figura è complicato. Ci proviamo fino in fondo.