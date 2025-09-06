Ballando con le Stelle al via il 27 settembre, spunta il retroscena

Si apre il sipario! A partire dal 27 settembre torna in onda, su Rai 1, il talent show Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Un appuntamento settimanale ricco di sorprese e colpi di scena. Secondo quanto scritto su Fan Page, i concorrenti si vedranno per la prima volta lunedì 8 settembre, giorno in cui inizieranno ufficialmente le prove. Ancor prima del suo inizio, già si parla del cast: tra i concorrenti più attesi c’è sicuramente Barbara D’Urso, che mette piede in Rai dopo il suo addio a Mediaset.

La richiesta di Marcella Bella prima delle prove

Un’altra protagonista dell’edizione 2025 del format è Marcella Bella, la cantante che è salita quest’anno anche sul palco dell’Ariston per partecipare al Festival di Sanremo. La cantante verrà infatti affiancata da Chiquito, il ballerino selezionato durante il programma speciale Sognando Ballando con le Stelle 2025. Secondo alcune fonti, la cantante avrebbe avanzato una richiesta molto particolare. I camerini di tutti i concorrenti sono infatti disposti uno accanto all’altro, ma lei ne avrebbe voluto uno di stante. Il motivo starebbe nella necessità dell’artista di concentrarsi.

Bella preferirebbe quindi limitare i contatti con gli altri concorrente. L’8 settembre lei incontrerà intanto i suoi compagni e ci sarà anche l’assegnazione dei camerini. Queste sono state le indiscrezioni circolate nelle ultime ore ma che sono state smentite proprio dalla diretta interessata.

L’arrivo di Barbara D’Urso nel talent

L’ex volto Mediaset è una delle più attese di questa edizione di Ballando con le Stelle. Tutti i riflettori sono infatti puntati su di lei. La conduttrice ballerà con Pasquale La Rocca, uno dei talenti più amati del programma di Rai 1. Le voci dicono che la D’Urso starebbe affrontando questa esperienza con una grande umiltà e che non veda l’ora di mettersi in gioco. I telespettatori non vedono tra l’altro l’ora di vederla danzare e affrontare i giudizi della giuria composta da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli. Oltre a loro ci saranno i seguenti concorrenti:

Fabio Fognini – Giada Lini

Marcella Bella – Chiquito

Francesca Fialdini – Giovanni Pernice

Martina Colombari – Luca Favilla

Nancy Brilli – Carlo Aloia

Andrea Delogu – Nikita Perotti

Le altre coppie non sono ancora state annunciate, ma di certo il cast è quest’anno formato da personaggi tutti interessanti e molto noti nel panorama televisivo.