In un’intervista al quotidiano romano Il Messaggero, il cantante Adriano Pappalardo ha dichiarato che non metterà mai piede nello studio di Ballando con le Stelle, lo show tersicoreo del sabato sera di Rai 1 con la conduzione di Milly Carlucci.

Qualcuno potrebbe sospettare che il niet da parte dell’artista derivi dalla presenza in giuria di Selvaggia Lucarelli, sua ex nuora e madre di suo nipote Leon (ne aveva sposato il figlio Laerte, concorrente dell’Isola dei Famosi 8). In realtà Pappalardo ha fugato ogni dubbio:

“Ballando con le Stelle? Non accetterei mai. E non perché in giuria c’è Selvaggia Lucarelli, mamma di mio nipote Leon, ma perché non mi piace essere giudicato, anche se già so di non saper ballare. Solo se mi offrissero 400 mila euro, andrei e mi lancerei anche in un tango argentino. Altrimenti non se ne parla. Per l’Isola dei Famosi guadagnai solo 30mila euro”.

L’interprete apre dunque una porticina a Ballando con le Stelle, ma difficilmente il programma potrà corrispondergli il gigantesco emolumento di cui parla nell’intervista. La cifra richiesta equivale più o meno al compenso di un conduttore del Festival di Sanremo.

Proprio in Riviera il cantante era sbarcato nel 2004, nel Festival di Sanremo con la conduzione di Simona Ventura e la direzione artistica di Tony Renis (quell’edizione passò alla storia per il boicottaggio da parte delle maggiori case discografiche). Pappalardo andò in gara con Nessun consiglio, brano rock che si classificò diciassettesimo: a vincere fu Marco Masini con L’uomo volante, mentre la medaglia d’argento andò a Mario Rosini con Sei la vita mia. A chiudere il podio, Linda con Aria, sole, terra e mare.

L’anno precedente Pappalardo era stato tra i protagonisti della prima edizione de L’Isola dei Famosi, sempre con la conduzione di Simona Ventura. Il cantante non vinse, ma si classificò terzo. A trionfare fu Walter Nudo. Vi parteciparono anche Carmen Russo, Stefano Tacconi, Giada De Blanck, Davide Silvestri, Susanna Torretta, Maria Teresa Ruta, Dj Ringo, Barbara Chiappini, Fabio Testi.