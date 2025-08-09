Ballando con le Stelle 2025, Francesca Fialdini è nel cast: l’ironico annuncio social

Il team di Ballando con le Stelle ha annunciato il quinto concorrente ufficiale della nuova edizione: Francesca Fialdini. La conduttrice di Rai 1 arriva dopo la signora Coriandoli, Andrea Delogu, Rosa Chemical e Marcella Bella. Protagonista della domenica pomeriggio con il suo Da noi… a ruota libera, la Fialdini si mette alla prova con una nuova esperienza televisiva, sfidando sé stessa con il ballo.

L’annuncio di Ballando con le Stelle e l’arrivo di Fialdini

La protagonista Rai ha ospitato molte volte i concorrenti in gara nel suo salotto domenicale di Da noi… a ruota libera. Ad affascinare il pubblico è tra l’altro sempre stata la sua semplicità ed energia, messi a disposizione dei telespettatori ad ogni puntata. Stavolta si vedrà una nuova versione di Francesca Fialdini, prossima concorrente di Ballando con le Stelle 2025, il cui inizio è previsto per sabato 27 settembre in prima serata su Rai 1. L’annuncio è arrivato proprio dalla stessa padrona di casa di Da noi… a ruota libera in un video pubblicato sui social e diffuso anche sull’account Instagram ufficiale del programma. Nel video promozionale si vede una Francesca intenta a provare i passi di danza, mentre indossa le tradizionali scarpette e mentre usa una scopa a cui appoggiarsi.

“Francesca, scusa cosa stai facendo?“, dice una voce fuori campo. “Mi sto allenando” – risponde lei mostrando degli esercizi di danza classica – “Questo è un plissé“. A quel punto la voce replica: “Ah un plissé, ecco. Un plié Francesca, un plié. Il linguaggio è importante”. E ancora: “Senti io l’ho detto a Milly: ‘Milly io sono so ballare, io non distinguo una rumba da una salsa, da una geometria, infatti non ho mai preso sei a matematica’”, dice la conduttrice. “E’ il bacino che deve andare a terra, Francesca. Le spalle, le spalle, Francesca. Ne vedremo delle belle”. La Fialdini alla fine risponde ironizzando: “Quello è un altro programma!“.

La partecipazione della conduttrice a Ballando con le Stelle si aggiunge tra l’altro alla conduzione del suo appuntamento della domenica pomeriggio con Da noi… a ruota libera, il talk show che ospita ogni volta diversi personaggi del mondo dello spettacolo. Tra l’altro, Milly Carlucci è stata più volte ospitata nel suo salotto televisivo e tra le due c’è sicuramente un rapporto fatto di stima e affetto. A partire dal 3 ottobre, la conduttrice sarà anche al timone della serata unica Attenti al Libro, in onda in prime time su Rai 3.