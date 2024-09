Ballando con le stelle 2024: Simone Casula non ci sarà

Dopo la separazione consensuale di Lucrezia Lando, oggi, arriva un nuovo forfait dalla squadra di ‘Ballando con le stelle‘. Sul proprio account Instagram, Simone Casula ha rivelato che non farà parte del cast dei ballerini professionisti che affiancheranno i nuovi vip in gara.

Il danzatore, sui propri social, ha spiegato le proprie motivazioni:

“Cari amici, ho pensato di rendervi partecipi della mia futura assenza nella prossima edizione di Ballando con le stelle, nel rispetto di chi mi ha seguito e regalato affetto nelle edizioni passate. Le motivazioni che mi sono state date sono semplicemente riguardanti la scelta del cast dei vip. Non nego di essere dispiaciuto, ma quest’anno non sarò in gara. Continuerò a far parte della famiglia di Ballando e mi vedrete ballare in quella pista come ballerino per una notte. Auguro comunque un grosso in bocca al lupo a Milly, ai miei colleghi e ai nuovi concorrenti”.

Nel 2022, il coreografo ha preso parte alla diciassettesima edizione del talent show di Milly Carlucci classificandosi al quarto posto in coppia con Rosanna Banfi. L’attrice, nelle scorse ore, gli ha voluto far sentire la propria vicinanza:

“Per me rimani il meglio ! Sei bravissimo come artista e come insegnante , sarà colpa dell’ altezza delle concorrenti quest’anno . Ste stangone ..viva i “ meno alti” !! Tvb”

Lo scorso anno, invece, ha condotto la lunga cavalcata di Rosanna Lambertucci fino al quinto posto. Casula non è l’unico ad aver lasciato, negli ultimi anni, lo show del sabato sera di Rai 1. Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, dopo aver appeso le scarpette di ballo al chiodo, sono diventati commentatori tecnici di ‘Ballando’ accanto a Rossella Erra. La Carlucci li ha voluti anche come investigatori popolari de ‘Il Cantante Mascherato’.

Natalia Titova e Raimondo Todaro sono approdati ad ‘Amici’ come insegnanti di ballo. Samuel Peron, dopo essere stato ‘affetto stabile’ in ‘Oggi è un altro giorno’ di Serena Bortone, ha vinto un’edizione de ‘Il Cantante Mascherato’ è sbarcato in Honduras come naufrago de ‘L’Isola dei Famosi’