Arriva alla nova puntata l’edizione 2024 di Ballando con le Stelle. Il talent show condotto da Milly Carlucci, con la partecipazione di Paolo Belli, vedrà come sempre in giuria Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Simone Di Pasquale, Sara Di Vaira e Rossella Erra saranno, invece, i “tribuni del popolo”. Ad Alberto Matano, che siederà a bordopista, spetta il ruolo – insieme a Rossella Erra – di assegnare il tesoretto di puntata. Simone Di Pasquale ha invece ancora a sua disposizione la wild card per salvare una coppia eliminata, riportandola in gara con un malus di 20 punti.

Ballando con le Stelle è una produzione della Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Ballandi. È un programma di Milly Carlucci e di Giancarlo De Andreis, scritto con Luca Alcini, Maddalena De Panfilis, Giovanni Giuliani, Danila Lostumbo, Francesco Saverio Sasso, Svevo Tognalini e Simone Troschel. La regia è firmata da Luca Alcini.

Ballando con le Stelle 2024, puntata 23 novembre: anticipazioni

Il nono appuntamento di Ballando con le Stelle si aprirà con lo spareggio annunciato al termine della scorsa puntata. A sfidarsi saranno Sonia Bruganelli con Carlo Aloia, Anna Lou Castoldi con Nikita Perotti e Francesco Paolantoni con Anastasia Kuzmina. La maestra di Paolantoni viene da un infortunio verificatosi durante la puntata della scorsa settimana. Pertanto durante questi giorni il comico ha provato con Giovanni Pernice, supervisionato da Anastasia Kuzmina. Questa sera Kuzmina, già presente in studio per le prove, dovrebbe scendere regolarmente in pista con Paolantoni.

La serata, dopo l’eliminazione in apertura di puntata, dovrebbe poi svolgersi come di consueto con una nuova esibizione per ciascuna coppia. Al termine della puntata un nuovo spareggio dovrebbe comportare un’altra eliminazione. Le coppie che usciranno si giocheranno già la prossima settimana la possibilità di rientrare in gara, dato che sabato 30 novembre si terrà il ripescaggio. Come sempre si svolgerà anche questa sera il torneo dedicato a chi danza per passione in tutta Italia, Ballando con te. A sfidarsi sono Gabriele Enzo Napoli e i Consequences.

Ballando con le Stelle 2024, puntata 23 novembre: cast e coppie

Il cast dei concorrenti della diciannovesima edizione di Ballando con le Stelle è composto da: Luca Barbareschi, Sonia Bruganelli, Anna Lou Castoldi, I Cugini di Campagna, Bianca Guaccero, Alan Friedman, Tommaso Marini, Federica Nargi, Massimiliano Ossini, Furkan Palali, Francesco Paolantoni, Federica Pellegrini e Nina Zilli.

Le coppie attualmente in gara sono le seguenti:

Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli;

Sonia Bruganelli e Carlo Aloia;

Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti;

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice;

Tommaso Marini e Sophia Berto;

Federica Nargi e Luca Favilla;

Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen;

Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina;

Federica Pellegrini e Angelo Madonia.

Gli eliminati sono I Cugini di Campagna e Rebecca Gabrielli, Alan Friedman e Giada Lini, Furkan Palali ed Erica Martinelli. Si sono invece ritirati Nina Zilli e Pasquale La Rocca, per via di un infortunio della cantante, che ora è ferma ai tavolini, con l’intento di tornare a ballare per il ripescaggio del prossimo sabato.

Ballando con le Stelle 2024, puntata 23 novembre: ballerino per una notte

Da “principe del tesoretto” a “ballerino per una notte” il passo sarà breve questa sera per Alberto Matano. Il conduttore di La Vita in Diretta, infatti, scenderà eccezionalmente in pista come ballerino nel corso della nona puntata della diciannovesima edizione di Ballando con le Stelle. Matano si esibirà in un paso doble con i maestri Pasquale La Rocca e Giada Lini. La coreografia richiamerà la trama del primo romanzo scritto dal giornalista, Vitamia, in uscita nelle librerie martedì 26 novembre.

Ballando con le Stelle 2024, puntata 23 novembre: dove seguirla in tv e in streaming

La nona puntata di Ballando con le Stelle 2024 si potrà seguire in diretta su Rai 1 a partire dalle 20:35 circa. In contemporanea l’appuntamento sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay. Sulla stessa piattaforma si potranno recuperare tutte le clip con le singole esibizioni della serata.

TvBlog, come di consueto, seguirà l’appuntamento con un liveblogging che avrà inizio attorno alle 20:35.