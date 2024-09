Ballando con le stelle 2024, Lucrezia Lando lascia

L’edizione 2024 di ‘Ballando con le stelle‘, in onda da sabato 28 settembre, in prima serata, su Rai 1, si apre con una defezione tra i ballerini professionisti del cast. Lucrezia Lando che, lo scorso anno, ha gareggiato in coppia con Lorenzo Tano (figlio di Rocco Siffredi), non prenderà parte, quest’anno, al programma perché coinvolta in un nuovo progetto professionale ancora top secret.

L’ormai ex maestra dello show di Milly Carlucci ha annunciato l’addio attraverso i propri social. Ecco il messaggio completo della danzatrice:

“Ciao a tutti. Quest’anno non farò parte del cast di Ballando con le stelle. Ho deciso di prendermi quest’anno per concentrarmi e mettere tutta me stessa su un nuovo importantissimo progetto che condividerò nei prossimi giorni. In bocca al lupo a Milly Carlucci e a tutto lo staff”

La Lando debutta nella tredicesima edizione di ‘Ballando con le stelle’ classificandosi terza con Giaro Giarratana. L’anno dopo, porta in pista i modelli Kevin e Jonathan Sampaio ma vengono eliminati quasi subito. Nel 2020, Lucrezia porta alla vittoria Gilles Rocca. Dodici mesi dopo, fa coppia con il pilota di motociclismo, Andrea Iannone. Non riescono ad acciuffare, però, il lasciapassare per la finale. Non va meglio, l’anno successivo, con Dario Cassini. La loro eliminazione avviene dopo le prime puntate.

Ed, infine, nel 2023, in gara con Lorenzo Tano, il ragazzo che sarebbe diventato il suo fidanzato, acciuffa il podio conquistando la medaglia di bronzo.

E nel 2024? Massimo riserbo sugli accoppiamenti tra maestri e ballerini vip. Sui social della trasmissione, la padrona di casa, attraverso una serie di Reels, sta confermando i membri della giuria… da Ivan Zazzaroni a Selvaggia Lucarelli passando per Fabio Canino.

Tra gli insegnanti, è quasi certa la presenza di Angelo Madonia che, quest’anno, sfiderà, sulla pista di ballo, la neo compagna Sonia Bruganelli, nella rosa degli aspiranti ballerini.

Foto | via Instagram