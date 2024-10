Ballando con le stelle 2024: la caduta di Giada Lini durante il paso doble con Alan Friedman su Gangnam Style (video)

Nel corso della quinta puntata di ‘Ballando con le stelle 2024’, in onda, stasera, sabato 26 ottobre, Giada Lini è stata vittima di un piccolo incidente ‘del mestiere’. La maestra di ballo, in gara assieme ad Alan Friedman, si è esibita sulle note di ‘Gangnam Style’, un successo di qualche anno fa del cantante coreano, Psy.

Durante l’esibizione, però, la danzatrice è caduta a terra sfuggendo dalle mani del partner. La maestra ed il suo ‘allievo’, hanno, comunque, terminato la prova senza ulteriori intoppi.

La performance (un paso doble) ha ottenuto, per la giuria, un punteggio finale di 16 punti. Ivan Zazzaroni gli ha dato un 5 così come Carolyn Smith. Fabio Canino, invece, ha optato per un 4. I più severi sono stati, ancora una volta, Selvaggia Lucarelli con 2 e Guillermo Mariotto che ha tirato fuori nuovamente la paletta con lo 0.

Milly Carlucci si è preoccupata immediatamente delle condizioni di Giada Lini sperando che, nelle prossime ore, non le compaia un livido sul corpo.

Appena un giorno fa, la Lini, sui propri social, ha lanciato un appello al volo, pronosticando, in qualche modo, i pareri non favorevoli della giuria:

“Io e @alanfriedman3 ci stiamo allenando alla grande perché la gara si fa sempre più dura… e quando la gara si fa dura, i duri iniziano a giocare! Mi raccomando, non dimenticate di sostenerci e di votarci con un mi piace… su tutti i social: Instagram, X e Facebook! Contiamo su di voi Grazie mille, e speriamo di stupirvi!”

La coppia, al termine della prova, si è affidata completamente al popolo votante affinché non li faccia precipitare nel vortice dello spareggio.

“Votatetci da casa perché è andata male. Alla giuria non piace il nostro balletto”

La scorsa settimana, il giornalista, tra gli outsider di ‘Ballando con le stelle 2024’, ha vinto lo spareggio contro Sonia Bruganelli convincendo il 59 per cento delle preferenze.