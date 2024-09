Ballando con le stelle 2024, Barbara d’Urso ballerina per una notte della seconda puntata?

Barbara d’Urso ballerina per una notte della seconda puntata di Ballando con le stelle 2024 in onda sabato 5 ottobre?

Fervono i preparativi per il kick off di ‘Ballando con le stelle 2024‘. Dopo una prima puntata tutta olimpionica (con le campionesse dell’Italvolley e l’atleta paralimpica italiana specializzata nei 100 metri piani e nel salto in lungo Giuliana Chiara Filippi), Milly Carlucci avrebbe in serbo una mega sorpresa (che forse verrà annunciata nella conferenza di domani mattina?!). Si tratta dell’arrivo di Barbara d’Urso nella seconda puntata di sabato 5 ottobre 2024 come ballerina per una notte.

A dare conto di questa notizia ci ha pensato Giuseppe Candela per ‘Dagospia’.

L’ex padrona di casa di ‘Pomeriggio Cinque’ manca, da diversi mesi dalla tv. Dopo l’addio burrascoso da Mediaset, l’intervista da Mara Venier a ‘Domenica In’ e i mai confermati progetti su altre reti, della d’Urso ‘televisiva’ si sono perse completamente le tracce.

La Carlucci, solo pochi giorni fa, intervistata da ‘Nuovo Tv’, aveva confermato che, per Maria De Filippi (altro sogno nel cassetto di Milly) e Barbara d’Urso, le porte della pista da ballo di ‘Ballando’ sono sempre spalancate: “Con Barbara e Maria ci siamo sentite al telefono, ma non è facile organizzare una cosa del genere”.

Al settimanale ‘Chi, invece, la gran timoniera dello show del sabato sera di Rai, ha escluso (ma non del tutto) un immediato coinvolgimento delle due regine della tv italiana: “Barbara d’Urso? È un personaggio strepitoso, una donna intelligente, interessante, capace. È chiaro che un pensiero lo fai tutti gli anni ed è sempre impossibile, ma un giorno ci sarà l’allineamento dei pianeti anche con lei”

Qualche settimana fa, Davide Maggio aveva svelato un retroscena di un incontro, a pranzo, tra le due presentatrici per mettere a punto i dettagli di un’eventuale partecipazione della d’Urso alla nuova edizione del programma di ballo: si era ipotizzato un possibile ingresso in giuria al posto di uno degli storici giudici escludendo, a priori, un ingaggio come concorrente. Ad oggi, la partecipazione come ballerina per una notte rimane l’ipotesi più accreditata. Si concretizzerà davvero?