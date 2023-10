Ballando con le stelle 2023, lite Selvaggia Lucarelli e Simona Izzo: “Il concorrente è Ricky Tognazzi ma ci sono anche io”

Durante la seconda puntata di ‘Ballando con le stelle 2023‘, c’è stata un’accesa lite tra Simona Izzo e Selvaggia Lucarelli. La giurata, dopo l’esibizione di Ricky Tognazzi su uno swing, si è fatta portavoce di un pensiero comune della giuria: riportare al centro dello show il concorrente a prescindere dalla moglie:

Lucarelli: “Non posso venire qui e vedere te che balli con Tove e la prima cosa che succede è che tu vada al tavolo e fai gli auguri a Simona per il suo onomastico…”

Izzo: “Sei meravigliosamente gelosa dell’amore…”

Lucarelli: “Il concorrente è lui, Ricky Tognazzi…”

Izzo: “Il concorrente è lui ma ci sono anche io, tesoro e già ti ho perdonato l’altra volta…”

Lucarelli: “Il problema è che se ha troppa luce la coppia fuori da questa pista non ha sufficiente luce la coppia su questa pista. Io voglio vedere Tove non voglio vedere Simona. Perché, poi, succede, che tu balli bene, mi piaci come balli ma sparisci perché sei completamente oscurato da questi siparietti che sono degli orpelli totalmente inutili…”

Izzo: “Hai fatto un percorso di psicologia accelerato per corrispondenza…”

Lucarelli: “Tutto questo rischia di essere una zavorra che ti porti dietro e che, secondo me, non ti serve. Poi, con questa finta petulanza di Simona, rischi di essere danneggiato tu. Perché, prima cosa, mi sei più simpatico tu. E, poi, perché balli anche bene. Quindi, è un po’, un peccato… Può esserci un po’ meno. Non è proprio un’esplosione di simpatia, Simona”.

Milly Carlucci ha ribadito che la regista è stata invitata, in trasmissione, dalla produzione, prendendo parte anche alle clip di introduzione al ballo che mettono in scena attimi di vita vera con il consorte:

Tognazzi: “Questo è un colpo un po’ basso. Tu devi giudicare il mio ballo…”

Izzo: “Non penso di togliere luce ha Ricky perché credo che ha una sua personalità. Siamo una coppia da 38 anni. Capisco che questo possa turbare la Lucarelli che, probabilmente, ha storie meno stabili. E che io diventi il tuo capro espiatorio, caro tesoro… per te, che l’ultima volta sei stato molto scorretta ed io non ti ho detto niente. Hai chiesto a Ricky se i calci che dava erano rivolti a me. Purtroppo le donne muoiono con i calci degli uomini”.

Il riferimento alla piaga dei ‘femminicidi’ non è piaciuta alla giuria e alla stessa padrona di casa che ha voluto ripristinare immediatamente l’atmosfera ‘giocosa’ di ‘Ballando’. Come finirà il prossimo round?