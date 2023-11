Ballando con le stelle 2023, Lino Banfi abbandona la gara?

Ci son volute tre puntate prima che venisse fuori il primo vero colpo di scena da Ballando con le stelle 2023. A farlo nascere è Lino Banfi, uno dei concorrenti più applauditi in queste prime serate del mezzo talent e mezzo reality di Rai 1. L’attore infatti pare aver già preso la decisione di abbandonare la gara. Il motivo, così come noi lo abbiamo ascoltato dalla viva voce di Banfi e documentato sul liveblogging, appare di una semplicità quasi disarmante nella sua spiegazione.

Lino Banfi: “Lascio a chi merita più di me”

“Volevo dire una cosa Banfiota ma bella – introduce Banfi – Sto tremando perché ho pensato due ore prima di dirla. Chiedo scusa prima a te (si rivolge alla sua maestra Alessandra Tripoli, ndr) perché avrei dovuto parlartene prima” poi prosegue “Voi mi dovete dire cosa potrei ottenere di più io di tutto quello che ho ottenuto in queste tre puntate? Con molta onestà, lungi da me la prosopopea del personaggio famoso, ma che altra popolarità mi deve arrivare? Sui social mi votano in tanti, quindi io stasera lascio come Greta Garbo: alla grande. Voglio essere felice e a casa”.

Selvaggia Lucarelli prova a capirne di più e domanda “Ma perché vuoi lasciare?” e lui risponde: “Voglio lasciare a chi merita più di me perché sembra che io sia avvantaggiato“. Lucarelli “Ma non hai preso voti così alti, sono stati modesti” (6-7-6-6-8 per un totale di 33 punti, per la cronaca). Lino insiste “Voglio lasciare la bocca dolce” e la giuria si oppone dichiaratamente “Non è da te, Lino“.

Milly Carlucci ha provato ad arginare la confusione e ripristinare l’ordine e a freddo lancia una mozione: “Non prendiamo la decisione adesso. Pensiamoci, arriviamo alla fine di tutti i balli e vediamo il da farsi. Riflettici in sala delle stelle“. Banfi accetta, ma di ripensamenti già in quel momento non se ne vedeva l’ombra “Non c’è molto da pensare“.

Lino Banfi abbandona Ballando con le Stelle? “Rispettate la mia età”

Passate quasi due ore e saputo il verdetto del passaggio alla quarta puntata, l’attore ha confermato la sua decisione, ma se caso deve essere fino in fondo lo si porta come un giallo da risolvere entro la quarta puntata, prossima settimana.

Milly Carlucci intercetta immediatamente il concorrente che intanto si stava già auto-risolvendo la faccenda “Darei i miei voti a Giovanni Terzi e Giada Lini“, intanto finiti al ballottaggio. La conduttrice lo ferma nuovamente da qualsiasi passo riprovando a congelare la situazione, ma lui interviene evidenziando: “Sono il più anziano, allora rispettiamo questa età e vi dico che Lino Banfi viene per salutare loro“.

Il file ‘ritiro Banfi’ è dunque aperto: “Non mi posso arrendere” dice la Carlucci al termine della puntata. A questo punto rimane da capire entro quando si chiuderà.