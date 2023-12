Ballando con le stelle 2023, interruzione del segnale di Rai 1: ecco cosa è successo

Durante la diretta della finale di ‘Ballando con le stelle 2023‘ dal Foro Italico di Roma, c’è stato un’interruzione improvvisa del segnale di Rai 1. E’ stata la stessa Milly Carlucci, sui social, a spiegare ai telespettatori da casa i momenti febbrili che stavano vivendo in studio tutta la produzione del programma:

“E’ saltato completamente l’impianto elettrico qui all’Auditorium. Sono saltate tutte le macchine. Stanno provando a riavviare tutto il sistema ed il generatore. Al più presto cercheremo di tornare in onda. Non abbandonate Rai 1”.

Dopo qualche minuto di nero (con tanto di logo di Rai 1), sono stati mandati in onda una serie di blocchi pubblicitari ed i promo di rete de ‘L’Anno che verrà’ di Amadeus e di ‘Non ti pago’, il film tv con Sergio Castellitto previsto per il prossimo martedì. Ed ancora, Techetechete’ dedicato alle canzoni pop di ‘Sanremo’ tra cui ‘Una finestra tra le stelle’ di Annalisa che prenderà parte anche all’edizione 2024 del Festival.

Poi, la conduttrice, una volta rientrata in diretta, ha spiegato quello che è accaduto:

“E’ incredibile questo capita anche nelle migliori famiglie. La tecnologia ci può tradire. Posso succedere delle cose incredibili come questa. Non abbiamo perso la nostra grinta, il nostro entusiasmo. C’è stato un’interruzione, riprendiamo il filo della nostra storia”

Cosa stava accadendo in studio prima del collegamento saltato? Wanda Nara e Pasquale La Rocca si erano appena guadagnati il lasciapassare per la finalissima battendo con il 67% delle preferenze battendo Lorenzo Tano e Lucrezia Lando. La procuratrice argentina aveva ritirato un premio speciale, assegnato dalla giuria, per la coreografia più emozionale di questa stagione. A centro palco, poi, è scesa la seconda coppia di duellanti Simona Ventura – Samuel Peron e Teo Mammucari – Anastasia Kuzmina. Poi, il nulla. Pochi istanti, e poi, tutto è stato ripristinato in tempi record per scoprire chi vincerà stasera. A voi, i pronostici…