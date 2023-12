Torna questa sera su Rai 1 con la settima puntata, alle 20:35, Ballando con le Stelle 2023. Il talent show condotto da Milly Carlucci, con la partecipazione di Paolo Belli, vede in giuria Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Simone Di Pasquale, Sara Di Vaira e Rossella Erra formano, invece, la giuria popolare. Alberto Matano, come sempre a bordopista, è il custode del tesoretto.

Ballando con le Stelle è una produzione della Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Ballandi. È un programma di Milly Carlucci e di Giancarlo De Andreis, scritto con Luca Alcini, Maddalena De Panfilis, Giovanni Giuliani, Danila Lostumbo, Francesco Saverio Sasso, Svevo Tognalini e Simone Troschel. La regia è firmata da Luca Alcini.

Ballando con le Stelle 2023, settima puntata 2 dicembre: anticipazioni

Ballerini per una notte della settimana puntata di Ballando con le Stelle 2023 saranno Lillo e Anna Foglietta, oltre che alcuni dei protagonisti del musical di Mare Fuori, diretto da Alessandro Siani, che debutterà a teatro il prossimo 14 dicembre. Ad esibirsi sulla pista di Ballando come ballerini per una notte saranno Antonio Orefice, Giulia Luzi, Maria Esposito e Mattia Zenzola.

Per Ballando con te invece si sfideranno tra loro Angela Santuzzo e la coppia formata da Nicolò Ruggero e Assunta Lucenti.

Ballando con le Stelle 2023, settima puntata 2 dicembre: coppie

Le coppie ancora in gara sono le seguenti: Sara Croce e Luca Favilla, Antonio Caprarica e Maria Ermachkova, Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina, Carlotta Mantovan e Moreno Porcu, Wanda Nara e Pasquale La Rocca, Lorenzo Tano e Lucrezia Lando, Giovanni Terzi e Giada Lini, Simona Ventura e Samuel Peron. Per la puntata di questa sera sono previste due eliminazioni.

Le coppie eliminate al momento sono le seguenti: Rosanna Lambertucci e Simone Casula, Paola Perego e Angelo Madonia, Ricky Tognazzi e Tove Villfor. La coppia formata da Lino Banfi e Alessandra Tripoli, invece, si è ritirata.

Ballando con le Stelle 2023, settima puntata 2 dicembre: dove seguirla in tv e in streaming

La settima puntata della diciottesima edizione di Ballando con le Stelle sarà in diretta su Rai 1 a partire dalle 20:35 circa. L’appuntamento si potrà seguire in contemporanea anche in diretta streaming su RaiPlay. TvBlog non mancherà di seguire tutta la puntata con aggiornamenti e commenti. Non perdetevi, dunque, il nostro liveblogging dalle 20:35.