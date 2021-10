Ballando con le Stelle 2021, Morgan: “Può essere un nuovo inizio”

Propositivo, ammirato, collaborativo: così è apparso Morgan (all’anagrafe Marco Castoldi) in collegamento con Domenica IN nello speciale dedicato a Ballando con le Stelle 2021 del 10 ottobre.

Grandi parole di stima per Milly Carlucci, grande disponibilità verso lo show, che lo vedrà protagonista in coppia con Alessandra Tripoli.

“Come ha fatto Milly a convincermi a partecipare? È stato semplice. Io mi diverto tanto. È uno spettacolo bellissimo: c’è musica, c’è il ballo, c’è la Rai… è tutto perfetto”

dice subito Morgan, che aggiunge di essere “molto contento di questa cosa”.

“La prenda come un’occasione per iniziare un nuovo ciclo di vita, anche nella postura eh…”

continua il cantante e una frase così, per quanto si cerchi di stemperarla dopo col riferimento alla postura meno curva grazie al ballo, ha un suo peso.

“Non vedevo l’ora di fare questi allenamenti quotidiani. Un po’ mi piace soffrire, ma è quella sofferenza bella, che dà soddisfazione…”

“Per adesso è entusiasta”

chiosa piuttosto ‘cinicamente’ (o realisticamente) Mara Venier, che già si aspetta qualche intemperanza del cantante nel corso del talent, vuoi per spettacolo, vuoi per carattere, vuoi per stanchezza.

Intanto Milly Carlucci evidenzia come Morgan si stia impegnando nelle prove e come intorno a lui viga un costante clima di pre-giudizio:

“Tutti pensano di sapere prima di averlo visto che cosa lui sia, cosa sappia fare, cosa possa fare. Aspettatelo in pista”

dice la Carlucci, verso la quale Morgan esprime senza riserve tutta la sua stima.

“Milly mi è sempre piaciuta tanto, anche per il clima che crea in sala, nel programma. E’ tanto presente, è attenta al dettaglio e questo mi piace molto. E’ una grande professionista e la studio perché è un modello…”.

E lo aspettiamo in pista, dalla prossima settimana. Vedremo se Ballando con le Stelle sarà davvero l’inizio di una nuova vita, televisiva almeno, di Morgan. In bocca al lupo a tutti i concorrenti, ai maestri e al Generale Carlucci, dal 16 ottobre nel prime time del sabato di Rai 1. Intanto potete rivedere la puntata speciale di Domenica In in streaming su RaiPlay.