Ballando con le stelle: Alberto Angela e Red Canzian ospiti della finale

Si chiude la cavalcata nell’azzurro mare dell’etere televisivo targato Rai1 dell’edizione 2021 di Ballando con le stelle, lo spettacolo di varietà campione di ascolti del sabato sera Rai diretto e condotto da Milly Carlucci. Un’edizione questa che ha confermato, anzi ampliato, il successo dell’edizione precedente ed ha già prenotato il ticket per il prossimo autunno, quando questo programma prodotto in collaborazione con la Ballandi tornerà nel sabato sera della rete ammiraglia della televisione di Stato.

Il team diretto da Milly Carlucci sta lavorando per mettere in piedi una finalissima degna di questo nome di questo programma prevista nel palinsesto della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo per sabato 18 dicembre, come sempre subito dopo l’edizione di prima serata del Tg1 diretto da Monica Maggioni. E’ previsto per quell’appuntamento un ospite speciale, una colonna portante della prima rete della Rai: Alberto Angela.

Il celebre conduttore e divulgatore scientifico e padrone di casa di tante trasmissioni di successo della televisione di Stato sarà ospitato d Milly Carlucci per promuovere il suo ritorno televisivo che avverrà da li a pochi giorni. Andrà in onda proprio la sera del Santo Natale Stanotte a Napoli. Sarà quello un viaggio nella Napoli partendo dal Rione Sanità, per arrivare alle Catacombe di San Gennaro, fino a visitare i luoghi più celebri di questa fantastica città: Castel Dell’ovo, Piazza del Plebiscito, Palazzo reale, il teatro San Carlo, la Certosa di San Martino, il Cristo velato, il monastero di Santa Chiara e il quartiere di San Gregorio Armeno teatro dei più bei presepi del mondo.

Ospite inoltre del capitolo conclusivo della cavalcata 2021 di Ballando con le stelle anche Red Canzian con i ballerini del musical da lui scritto “Casanova opera pop”. Il tour di questo lavoro scritto dal componente dei Pooh prenderà il via da Venezia, in prima assoluta al Teatro Malibran, il 21 gennaio 2022 e proseguirà fino al 13 marzo toccando varie città italiane, da Bergamo a Torino.

Appuntamento quindi imperdibile quello di sabato 18 dicembre in prima serata su Rai1 per l’ultima puntata di Ballando con le stelle, quella che decreterà la coppia vincitrice di questa ennesima edizione del popolare spettacolo di varietà diretto e condotto da Milly Carlucci.