Ballando con le stelle 16, giuria confermata: il video di Milly Carlucci

Milly Carlucci, nelle scorse ore, ha postato, sui propri social ufficiali, il punto di vista di Federico, proprietario di un bar napoletano fuori dagli studi romani della Rai, sui giudici di ‘Ballando con le stelle’ (ovvero Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto e la presidentessa Carolyn Smith), tutti confermati per l’edizione numero 16 in partenza, su Rai 1, ad ottobre 2021.

Ecco l’opinione dell’attento telespettatore:

Al di là del ballo, delle persone che si sforzano per ballare… il bello del programma è proprio la giuria perché è variegata. Ci sono personaggi che criticano il ballo fine a se stesso, altri il comportamento, altri, invece, criticano il giudice che sta criticando. Io non cambierei nulla. Nemmeno Mariotto. Quella giuria rappresenta il pubblico nella sua totalità. E’ l’unica giuria politicamente corretta. La bellezza è questa… io vedo una performance che a me piace, alla Lucarelli no, a Zazzaroni no… a Mariotto sì ed invece io mi ammazzo. O vuol dire che non ho capito nulla del ballo o della vita. Non c’è una verità assoluta. Al di là di vedere le performance dei vari artisti, è bello vedere quella giuria.