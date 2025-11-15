Ballando con le Stella Rossella Erra, che lavoro faceva e che laurea ha conseguito

Sempre sorridente, romantica, sognatrice e innamorata dell’amore, Rossella Erra è una presenza fissa di Ballando con le stelle dove ricopre il ruolo di tribuno della plebe accanto a Sara Di Vaira e Matteo Addino che ha sostituito Simone Di Pasquale che, nell’edizione 2025, è tornato a ricoprire il ruolo di maestro per affiancare la signora Coriandoli.

Ogni settimana, Rossella Erra commenta le esibizioni dei concorrenti, si scontra con i componenti della giuria, in particolare con Selvaggia Lucarelli e assegna il tesoretto confermando l’iniziale scelta di Alberto Matano oppure dimezzando il bottino. La televisione, nella vita di Rossella Erra, è arrivata causalmente.

Dopo essersi imbattuta in un annuncio per partecipare a Vieni da me, trasmissione condotta su Raiuno da Caterina Balivo e, superati i provini, entra nel cast della trasmissione con il ruolo di Ambasciatrice del pubblico e viene poi chiamata con il nomignolo “signora Rossella”.

Schietta, diretta e senza filtri, Rossella Erra diventa molto amata dal pubblico convincendo così Milly Carlucci ad inserirla anche nel cast di Ballando con le stelle. Prima di lavorare nel mondo della televisione, tuttavia, la signora Rossella svolgeva una professione lontanissima da quella di oggi.

Il titolo di studio e il lavoro di Rossella Erra prima di Ballando con le stelle

Classe 1974, Rossella Erra è nata a Portici dove ha costruito la propria vita, Sposata con Attilio Russo, ufficiale delle Forze Armate che ha incontrato durante una vacanza in Sardegna e con il quale è convolata a nozze quando aveva 29 anni, è mamma di Beatrice di cui è super orgogliosa. Prima di approdare in tv, la signora Rossella non ha fatto solo la mamma e la moglie, ma per 25 anni, ha svolto una professione impegnativa.

Dopo aver conseguito il diploma, decide di continuare gli studi iscrivendosi alla facoltà di economia e commercio conseguendo la laurea. Al termine del percorso di studi, trasforma il titolo di studio in un lavoro e diventa commercialista.

Come commercialista, diventa anche titolare di un’azienda ma a causa di un’incomprensione con il socio, si ritrova a dover chiudere l’attività. In tale momento arriva la svolta perché coglie al volo la possibilità di rimettersi professionalmente in gioco partecipando ad un provino che le cambia totalmente la vita.

Oggi, oltre a far parte del cast fisso di Ballando con le stelle, partecipa spesso ad altre trasmissioni Rai in qualità di opinionista come La volta buona e Domenica In portando sempre, nelle case del pubblico, il suo sorriso e la sua positività.