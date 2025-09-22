“Balene – La Serie” vince senza fatica, “BellaMa” in caduta libera. “La notte nel cuore” arranca. I dati Auditel del 21 settembre 2025

Il 21 settembre inaugura l’autunno anche in televisione. I ritmi sono serrati e la concorrenza anche, subito dopo l’estate a prendere il largo sono le novità di palinsesto che, tuttavia, lasciano spazio ai medesimi meccanismi. L’inizio settimana è dedicato alle fiction, metà settimana ai talent show e il fine settimana a contendersi lo scettro della serata sarà l’intrattenimento.

I tempi del Varietà classico sono finiti, eccezion fatta per Sanremo (il Festival è l’eccezione che conferma la regola, infatti lo spettacolo impera fra una canzone e l’altra), ma al suo posto ci sono show dalla forma ibrida che sanno ancora catturare l’attenzione del pubblico. Tornando alla stretta attualità, invece, è impossibile non constatare quanto la serialità italiana sia protagonista nelle prime fasi autunnali della televisione.

Dati Auditel: vince la fiction di Raiuno, la coppia Signoris-Pivetti conquista il pubblico

Nella serata di domenica a prendersi oneri e onori è stata “Balene – La Serie” (il claim ufficiale è amiche per sempre, ma il potere degli hashtag vince su qualsiasi estro creativo). La coppia Signoris-Pivetti vince e incuriosisce il pubblico, proprio perchè quella di Raiuno non è una serie come le altre. La novità – derivante dallo spunto editoriale di Barbara Cappi e Grazia Giardiello – garantisce alla rete ammiraglia della Rai il 19,4% di Share.

Una cifra incoraggiante, soprattutto se pensiamo che “La notte nel cuore” – diretta concorrente Mediaset – conquista il 16,6% di ascolto. Un gap di quasi tre punti che vuol dire molto: i dati possono sembrare piuttosto bassi, ma va considerato che sempre meno persone sono portate a guardare una serie in prima visione. Molti preferiscono recuperare il prodotto sulle app ufficiali delle reti e le statistiche, anche a fronte delle percentuali riscontrate, dimostrano che la fiction di Raiuno – al netto delle scelte di fruizione – sembra essere in vantaggio rispetto alla concorrenza.

BellaMa di sera in caduta libera, Brignano sul Nove in attesa di Fazio

Per quanto riguarda il resto dell’offerta di palinsesto generalista, il punto più critico lo raggiunge Pierluigi Diaco con il suo “BellaMa di sera”: una creatura televisiva creata e plasmata su un altro tipo di contesto che, però, in serata fatica. La trasmissione totalizza il 2,6% di Share coinvolgendo appena 411.000 spettatori. Le Iene si attesta quasi al 10%, 9,4 per la precisione, che rappresenta una zona di comfort non indifferente per lo storico programma Mediaset. PresaDiretta – per restare in ambito di infotainment – si ferma al 4,2% con picchi del 5,9%. Mentre Fuori dal Coro totalizza il 4,7% di Share.

I Delitti del Barlume (in replica su TV8) riesce a ottenere l’1,7% di Share, al contrario Brignano sul Nove mette insieme 507.000 spettatori con il 3,4% di Share. La Warner Bros si concentra sugli spettacoli dal vivo, aspettando il ritorno di Fazio a ottobre. Che Tempo Che Fa è in grado di sparigliare le carte, ma nel mosaico di scelte disponibili Raiuno ritrova il primo gradino del podio serale della domenica. La fiction è una sorta di coperta di Linus, un usato sicuro a cui nessuno o quasi riesce a rinunciare, che permette – sia a Rai che a Mediaset – di capire come, eventualmente, aggiustare il tiro. La sfida è appena cominciata e la battaglia è ancora lunga, cadono le foglie e si posano metaforicamente sul telecomando degli italiani: una tenzone all’ultimo frame.