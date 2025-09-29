Balene – La Serie conferma il trend positivo, Mediaset guadagna terreno. Brignano apre la strada a Fazio sul Nove. I dati Auditel del 28 settembre 2025

Rai e Mediaset iniziano un’altra settimana televisiva forti del bottino accumulato nella precedente. Gli ascolti della domenica, infatti, sono accompagnati anche da un altro dato. Stavolta inerente all’interesse settimanale del pubblico, ovvero quanto – e come – gli italiani guardano la televisione. Gli editori sono in attesa di questi report, diversi dalla classica Total Audience, perchè in grado di testare lo stato di salute del proprio canale.

Attualmente, considerando gli editori nel mercato televisivo, per quanto riguarda la generalista, Rai e Mediaset sono di fronte a nuove percentuali nella settimana dal 21 al 27 settembre 2025. Nella fattispecie a Cologno Monzese si registra un interesse complessivo pari a 216.202k di presenze, mentre Viale Mazzini si attesta a 70.317k. Va specificato che la statistica conta esclusivamente le presenze davanti al video, ovvero i televisori accesi e sintonizzati su determinati canali. Senza annoverare le applicazioni.

Dati Auditel 28 settembre 2025: vince ancora Balene – La Serie, La Notte Nel Cuore guadagna terreno

La7, invece, registra un totale di 7.542k di spettatori settimanali. Mentre Warner Bros conquista il traguardo delle 6.051k di presenze. Sky, compreso TV8 – il canale in chiaro – è a quota 89.225k. Tornando, invece, alle singole percentuali: la domenica di Raiuno ha visto ancora in prima serata la serie tv Balene.

L’esperimento (riuscito) con Carla Signoris e Veronica Pivetti ha permesso alla rete ammiraglia di Viale Mazzini di vincere la serata degli ascolti con il 18,5% di Share, per un totale di 2.830.000 spettatori sintonizzati. Resta leggermente indietro Mediaset che punta nuovamente su La Notte nel Cuore portando a casa una percentuale del 17,5% per un totale di 2.383.000 spettatori. Rete 4, invece, scommette ancora su Fuori dal Coro conquistando il 5,1% di Share che equivale a 607.000 spettatori.

PresaDiretta raddoppia, il cinema su La7 non paga

Italia Uno, grazie alla nuova puntata de Le Iene (con Max Angioni e Veronica Gentili), ottiene il 9% di Share interessando 1.006.000 spettatori. Raidue sceglie la 22esima stagione del team di agenti speciali di NCIS Origins che vale al canale il 3,1% di Share. Raddoppia, invece, la terza rete con le inchieste di Riccardo Iacona e un rinnovato PresaDiretta: 6,1% di Share per un totale di 993.000 spettatori. La7, al contrario, è in leggero calo ma si tratta di un rischio calcolato per Cairo che la domenica preferisce puntare su un nutrito repertorio cinematografico privo, però, di esclusive.

Nello specifico: L’amore infedele con Richard Gere ha totalizzato il 2,2% di Share facendo breccia in appena 342.000 spettatori. Restando in ambito nostalgia, TV8 ripropone l’ultima stagione de I Delitti del Barlume – aspettando le nuove puntate a gennaio – che garantisce 1,8% di Audience. Ultima, ma non per importanza la Nove che punta ancora su Enrico Brignano Show e il balzo in avanti negli ascolti è assicurato: 3,7% di Share, aspettando il ritorno di Fabio Fazio – con Che Tempo Che Fa – domenica prossima.