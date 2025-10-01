Balene-Amiche per Sempre, le anticipazioni della prossima puntata in onda il 5 ottobre

Balene- Amiche per Sempre ha come protagoniste due attrice di eccellenza: Veronica Pivetti e Carla Signoris. Due volti molto amati dal pubblico, che hanno accettato con entusiasmo di interpretare la nuova fiction targata Rai. La serie è tratta dal romanzo omonimo di Barbara Cappi e Grazia Giardiello, è girata tra Ancona e la riviera del Conero, nelle Marche. E’ una fiction che ha riscontrato il parere positivo del pubblico, che sin dalle prime puntate si è fatto conquistare dall’ironico rapporto delle due amiche.

La trama è caratterizzata da mistero, ma anche da diversi momenti di divertenti e mette in evidenza la diversità dei due personaggi chiave: due donne oltre gli anta, con problematiche personali diverse. Milla e Evelina sono amiche dai tempi dell’università, ma a causa di una serie di circostanze non si vedono per 10 anni. La morte misteriosa in mare di Adriana, amica d’entrambe, le riavvicina. Le due superano i contrasti e si convincono che il decesso dell’amica, impegnata in un’associazione a tutela delle balene, non sia stata accidentale.

Il tutto condito dalle problematiche famigliari che sia Evelina che Milla si trovano ad affrontare. La prima, dopo anni di solitudine si riavvicina a Riccardo, presidente dell’Accademia, che ha il volto di Giorgio Tirabassi e questo le provoca ansia e agitazione, tanto che ha un attacco di panico, mentre Milla tornata al pastificio scopre cosa trama il marito e la figlia. C’è un ammanco nei conti e viene a scoprire che Walter ha deciso di vendere l’azienda. All’incontro per firmare la cessione, Milla si rifiuta e mette in crisi il pastificio: ha tempo un mese per risolvere il problema e evitare che la banca si prenda l’impresa.

Balene, anticipazioni prossima puntata: Milla verso la separazione

Le anticipazioni della puntata di Balene del 5 ottobre rivelano che Milla è decisa a porre fine al suo matrimonio. Il tradimento di Walter l’ha sorpresa, ma ancor di più quello che è successo al pastificio l’ha portata ad allontanarsi dal marito che non ha saputo proteggere l’azienda che hanno creato insieme. Intanto i sospetti su Pancotti prendono consistenza e quando le due donne lo interrogano, l’uomo ha un alibi di ferro. Inoltre nella casa al Conero le due scoprono un ulteriore dettaglio suo presunto nuovo amore dell’amica defunta: una dedica speciale che rivela anche l’identità del misterioso uomo che ha conquistato l’amica.

Evelina è ormai determinata a non guardarsi più indietro e decide di affrontare a testa alta le sue insicurezze: si fa fare un tatuaggio in ricordo di Adriana. Emanuele e Flaminia sono sempre più vicini, trascorrono un bella giornata insieme, ma quando il giovane gli confessa di avere un appuntamento con Susanna qualcosa fra loro cambia. Intanto il figlio di Evelina scopre che la madre e Flaminia hanno tramato alle sue spalle, nascondendogli che Zina ha lasciato il basket per fare danza contro il suo parere.

Conti in rosso per SOS Balene: cosa si cela dietro l’associazione?

Altro enigma che emerge e che sembra essere legato alla morte di Adriana è quello che riguarda SOS Balene. A quanto pare i conti dell’associazione sono in rosso e i fondi recentemente raccolti sono spariti: questo fa scoppiare una polemica social non indifferente e allerta i sostenitori. Il pastificio sta vivendo un momento difficile e Walter ha poco tempo per trovare dei finanziatori, i dipendenti temono per il loro posti di lavoro e insorgono verso la dirigenza.

Intanto in Accademia riappare Ettore Congias, l’ex fidanzato di Evelina che 10 anni prima l’aveva abbandonata spezzandole il cuore. L’uomo si è separato e tenta di riavvicinarla. A creare qualche disagio anche Carlotta, l’ex di Riccardo. La donna creerà qualche problema tra Evelina e il neo direttore.