Balene – Amiche per Sempre certezza di Raiuno, La Notte nel Cuore in calo. I dati Auditel del 5 ottobre 2025

Balene – Amiche per Sempre continua a essere la compagnia ideale per gli italiani che scelgono di passare la domenica sera davanti alla tv. La serie con Carla Signoris e Veronica Pivetti ottiene il 18,5% di Share, pari a 2.866.000 telespettatori. Su Canale 5, La Notte nel Cuore non insidia la rete ammiraglia di Viale Mazzini e – in termini di ascolto – sfiora il 16%. Le Iene, su Italia Uno, ottiene il 10% di Share con quasi un milione e 200mila spettatori collegati. Rete 4, invece, è fermo al 5,5% di Share con Fuori dal Coro.

Rai3 arriva al 3,9% con PresaDiretta, la nuova edizione del programma d’inchiesta di Riccardo Iacona consente al terzo canale di poter contare su un cuscinetto di utenti che salva le sorti della serata domenicale con percentuali comunque degne di nota, vista anche la tipologia di argomenti trattati.

Balene – Amiche per Sempre sicurezza domenicale per Raiuno, Mediaset arranca

Su La7 Il Cliente arriva a totalizzare il 2,2% di Share, TV8 sceglie invece di trasmettere la replica della fortunata serie I Delitti del Barlume. L’episodio Gatte da Pelare conquista l’1,7% di Share, non male per l’emittente che la domenica punta consapevolmente su riedizioni in attesa di nuove opportunità nel palinsesto. Veniamo, dunque, al vero outsider della generalista italiana: Fabio Fazio è tornato con una nuova edizione di Che Tempo Che Fa.

Gli ascolti sono buoni, ottimi considerando gli standard della rete. Rispetto agli altri anni, però, in cui Che Tempo Che Fa si attestava all’11% di Share, sembra essere cambiato il vento degli ascolti. La trasmissione registra nella prima parte un 8,6% di Auditel complessivo che scende al 6,9% se si considera soltanto “Il Tavolo” finale – rinnovato dalla presenza di Mara Venier al posto di Simona Ventura – porzione in grado di coinvolgere il pubblico da casa soltanto parzialmente. Complice anche la tarda ora in cui viene trasmesso.

Tale e Quale Show in replica non arriva all’1%

I segnali di questo nuovo inizio sono comunque incoraggianti, ma il programma – in termini di percentuale – comincia a mostrare qualche scricchiolio. In conclusione il Canale 20 trasmette Uncharted e ottiene il 2,4% di Share, Rai4 punta su Mandrake e sfiora l’1%. Mentre Iris sceglie Cuori Ribelli e arriva all’1,4% di Share, RaiPremium invece – con Tale e Quale Show in replica – si ferma allo 0,8%.