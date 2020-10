Bake Off Italia 2020 arriva alla sua settima puntata questa sera, venerdì 16 ottobre, su Real Time dalle 21.20 e compie il giro di boa della sua ottava stagione. Per l’occasione c’è una giudice speciale sotto il tendone: direttamente dalla ‘cugina’ Food Network arriva Chiara Maci, con un bell’Apecar pieno di frutta da consegnare ai concorrenti reduci e ancora in gara per conquistare il titolo di Miglior Pasticciere Amatoriale d’Italia.

Chiara Maci è quindi il giudice speciale di questa ottava puntata insieme a Damiano Carrara ed Ernst Knam: scompare Csaba, presente invece nella scorsa puntata dopo un paio di settimane di stop, mentre è ancora assente dal tendone Clelia d’Onofrio, che comunque presenzia con le sue clip in voce sulla storia della pasticceria.

In gara sono rimasti Matteo, Arturo, Donato, Philippe, Elena, Sara, Monia, Maria e Alessandra.

Bake Off Italia 8, prove ed eliminato del 16 ottobre 2020

Ormai i 9 concorrenti gareggiano tutti insieme sotto al tendone. E per onorare l’ospite Chiara Maci avranno a che fare con della frutta fresca.

Bake Off Italia 2020, come seguirlo in diretta tv e in live streaming

Bake Off Italia 8 – Dolci in forno è composto da 14 episodi da 90′ ed è prodotto da Banijay Italia per Discovery Italia. Va in onda ogni venerdì alle 21.20 su Real Time (DTT, 31) e in live streaming sul portale DPlay, dove le puntate sono poi disponibili on demand dopo la prima visione. Ed è uno dei pochi programmi che non ha ‘bonus’ per gli abbonati Plus.

L’hashtag ufficiale è #BakeOffItalia.