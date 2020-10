Bake Off Italia 2020, l’ottava puntata è regale

Bake Off Italia 8 arriva alla sua ottava puntata questa sera, venerdì 23 ottobre 2020, dalle 21.20 su Real Time e si regala una puntata ‘regale’. Arriva in veste di ospite di Benedetta Parodi sotto il tendone di Villa Borromeo d’Adda nientepopodimenoche Martina Russo, vincitrice della scorsa edizione di Bake Off Italia e ribattezzata la ‘regina’ della ‘Marqueena’. Insomma, tra Marquise e Regine la puntata non poteva che essere nobile e portare i concorrenti a una sfida ‘in punta di fioretto’ che assottiglierà ancora di più le fila degli aspiranti al titolo di Miglior Pasticciere Amatoriale d’Italia. E la finale si avvicina.

In giuria come sempre Ernst Knam e Damiano Carrara con le loro creazioni a far da guida ai concorrenti nelle prove che compongono la puntata, al termine della quale ci sarà come sempre un eliminato. In giuria questa settimana anche Csaba dalla Zorza, che torna periodicamente ad affacciarsi sotto al tendone del baking talent di Real Time.

In gara sono rimasti Matteo, Donato, Philippe, Elena, Sara, Monia, Maria e Alessandra. E dovanno preparare quattro torte almeno per superare il turno.

Bake Off Italia 2020, cosa è successo nell’ottava puntata?

La prima prova, come di consuetudine è quella Creativa: i concorrenti devono preparare 4 torte, ma con dei duelli ‘riservati’ determinati da un sorteggio. La Torta Tenerina, dedicata alla Regina Elena e proposta da Carrara, vede a duello Elena, che la fa da quando era piccola, e Maria; la Victoria Sponge di Csaba devono realizzarla Matteo e Monia; la Prinzegententorte proposta da Knam, con almeno 7 livelli di pasta biscotto, vede l’un contro l’altra armati Donato e Alessandra; Sara e Philip se la devono vedere con la preparazione salata di Benedetta, lo sformato del Pastore di cui sono golosi William e Kate. Il tempo a disposizione è di 110’.

I vincitori di questa prima manche sono Monia, Alessandra, Philip, Maria: ciascuno di loro ha 10 minuti in più per la Prova Tecnica che vede ospite Martina, aka Marqueena: i concorrenti devono fare una torta da lei pensata per la nonna, che ha sempre considerato una regina e per questo l’ha chiamata la Torta della Regina Nonna. Il tutto in due ore . La prova la vince Alessandra, seconda Elena.

La Prova a sorpresa arriva direttamente da Clelia: i concorrenti devono realizzare una Crown Cake in 120’. E torna anche la d’Onofrio sotto il tendone, in perfetto stile Elisabetta II.

La puntata si conclude con il Grembiule Blu ad Alessandra, mentre tra Donato, Elena e Matteo l’eliminato della settimana è Donato.

Bake Off Italia 2020, come seguirlo in diretta tv e in live streaming

Bake Off Italia 8 – Dolci in forno è composto da 14 episodi da 90′ ed è prodotto da Banijay Italia per Discovery Italia. Va in onda ogni venerdì alle 21.20 su Real Time (DTT, 31) e in live streaming sul portale DPlay, dove le puntate sono poi disponibili on demand dopo la prima visione.

