Bake Off Italia 2020 si cimenta con la pasticceria meridionale nella sesta puntata, in onda questa sera – venerdì 9 ottobre – dalle 21.20 su Real Time (DTT, 31). Benedetta Parodi accoglie i concorrenti reduci dalla doppia eliminazione della scorsa settimana nel tendone di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore per una prova a base di pasticceria campana, siciliana e pugliese. E stando alle anticipazioni del promo, direi che la ‘Prova a Sorpresa’ di questa quinta puntata sarà senza ricetta, ma con qualcuno che detterà in dialetto come fare alcuni dei capisaldi della pasticceria del Sud.

In gara sono rimasti Matteo, Arturo, Donato, Giovanni, Philippe, Elena, Sara, Monia, Maria e Alessandra: 10 concorrenti per altre otto puntate, finale inclusa. E non siamo ancora arrivati al giro di boa.

Bake Off Italia 8, cosa è successo nella sesta puntata?

Come sempre si lavora in sicurezza con due distinte batterie per la Prima Prova, che stabilisce chi dei due gruppi deve andare alla Sfida Salvezza per evitare l’eliminazione. Questa volta sotto al tendone torna anche Csaba dalla Zorza, che non era apparsa nelle ultime due settimane, così come Clelia D’Onofrio. Sempre a presidiare la giuria, invece, ci sono Ernst Knam e Damiano Carrara.

Bake Off Italia 2020, come seguirlo in diretta tv e in live streaming

Bake Off Italia 8 – Dolci in forno è composto da 14 episodi da 90′ ed è prodotto da Banijay Italia per Discovery Italia. Va in onda ogni venerdì alle 21.20 su Real Time (DTT, 31) e in live streaming sul portale DPlay, dove le puntate sono poi disponibili on demand dopo la prima visione. Ed è uno dei pochi programmi che non ha ‘bonus’ per gli abbonati Plus.

L’hashtag ufficiale è #BakeOffItalia.