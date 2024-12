Bake Off Italia 2024, la vincitrice è Giulia Pilloni

Bake Off Italia 2024 ha la sua trionfatrice: Giulia Pilloni vince la dodicesima edizione del cooking show di Real Time ed è quindi la Miglior pasticcere amatoriale d’Italia. Ha avuto la meglio su Federica Polimeni, la giovane chimica Calabrese.

Chi è Giulia, la vincitrice di Bake Off Italia 2024

Giulia è di Certaldo (Firenze). Ha 32 anni. Caratterialmente decisa, ambiziosa, ma umile. Accento toscano marcato, si diletta nel canto, ma la sua vera arte sono i dolci. Ha lasciato il suo impiego stabile di arredatrice perché, dopo la maternità, ha capito che voleva fare la pasticcera e magari aprire, in futuro, un’attività in questo campo. Perchè, dice, “io ce la farò! È questo che voglio fare, è la mia strada”. E Bake Off sarà un aiuto per realizzarla.

Il desiderio può essere esaudito, la sua vittoria a Bake Off Italia è il trampolino di lancio per iniziare a progettare un futuro nel campo della pasticceria.

Su Instagram ha un profilo (giulia_bakeoff12) seguito al momento da oltre 3mila followers.

Bake Off Italia 2024, cosa è successo nella finale

Ogni prova svolta ha visto un’eliminazione diretta. Di seguito, ecco cosa è accaduto dall’inizio alla fine di questo ultimo atto di Bake Off Italia 2024 con il podio finale.

Prova creativa

La finale è cominciata con la tradizionale prova creativa: i quattro finalisti hanno realizzato uno dei simboli della pasticceria italiana, la millefoglie. La prova ha avuto anche un retrogusto più dolce ed emotivo per la presenza degli affetti più cari dei finalisti, che hanno fatto il loro ingresso a sorpresa sotto il tendone.

Al termine, il primo verdetto ha visto l’eliminazione e dunque l’assegnazione del quarto posto di questa edizione a Lisa .

Prova tecnica

L’immancabile Iginio Massari ha lanciato la prova tecnica. Ha scelto come oggetto della sfida la sua Torta Regina: una torta moderna maestosa dal colore rosso e con una corona di fragole in cima. Non un gioco da ragazzi per i tre concorrenti rimasti in gara, ma l’impresa è riuscita per due di loro.

Il secondo verdetto della serata ha assegnato la medaglia di bronzo di questa edizione, andata a Claudio Iacone.

Il duello conclusivo

Al termine delle sfide, le due super finaliste Federica e Giulia si sono contese il titolo nel duello conclusivo. L’ultimo step prima del verdetto decisivo è stato particolarmente faticoso. Hanno creato la Pièce Montée: una vera e propria costruzione in pasticceria, realizzata con piccoli dolci, una prova complessa che ha richiesto ben quattro ore totali di tempo.

Per Giulia, con la vittoria, anche una fornitura di pregiato cioccolato italiano per un anno, una selezione di attrezzature professionali per le sue ricette, infine un corso di pasticceria presso una scuola di alta formazione gastronomica.