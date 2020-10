Bake Off Italia 2020 è in pieno svolgimento: la quinta puntata del baking talent condotto da Benedetta Parodi va in onda questa sera, venerdì 2 ottobre, dalle 21.20 su Real Time (DTT, 31) e procede alla ricerca del nuovo Miglior Pasticcere Amatoriale d’Italia.

Dopo aver ospitato la festa dei 10 anni di Real Time, Bake Off Italia propone altre tre sfide tra i concorrenti e una nuova eliminazione. Anzi una doppia eliminazione.

Bake Off Italia8, quinta puntata del 2 ottobre 2020: prove ed eliminati

Il tema della puntata, infatti, è “Doppio”. E di conseguenza anche le eliminazioni sono due. Ma sono due anche i giudici: presenti solo Knam e Carrara.

I concorrenti, divisi in due batterie come sempre, devono affrontare una Prova Sorpresa che consiste nella preparazione di una Torta Ibrida, ovvero una torta che unisca due classici della pasticceria in maniera omogenea. Come la Milletris di Knam…

Per realizzarla hanno due ore: nella prima batteria scendono in campo Matteo, Arturo, Elisabetta, Donato, Elena e Giovanni. Alla Prova Salvezza vanno Elena, Elisabetta e Arturo.

Per la seconda batteria, formata da Sara, Philppe, Monia, Maria, Valeria e Alessandra, la Prova Sorpresa consiste nel fare una torta in versione dolce e salato. Knam e Carrara hanno presentato, come esempio, un plum cake in doppia versione, dolce e salata. Alla Prova Salvezza vanno Philippe e Valeria.

La Prova Salvezza, che quindi coinvolge Elena, Elisabetta, Arturo, Philippe e Valeria, prevede una Prova Tecnica a base di Crostata al Limone Meringata da fare sia nella versione di Knam, sia in quella di Carrara. Roba da laurea in pasticceria reale. Doppia quindi. Da fare in tre ore.

Eliminata Elisabetta, che ha presentato una sola delle due torte richieste e quindi deve lasciare il tendone; fuori anche Valeria.

E nella prossima puntata si va al Sud.