Penultimo appuntamento con Bake Off Italia 2020 questa sera, venerdì 27 novembre 2020, che cerca i finalisti dell’ottava edizione. Sono rimasti in quattro a contendersi il titolo di Miglior Pasticcere Amatoriale d’Italia secondo il baking talent di Real Time. La 13esima puntata – in onda come sempre dalle 21.20 sul canale 31 del DTT – vede impegnati nella sfida che determinerà il podio di questa edizione Philippe, Sara, Maria e Monia. La possibilità che ci sia di nuovo una vincitrice sotto il tendone di Villa Borromeo d’Adda è piuttosto alta.

Bake Off Italia 2020, anticipazioni semifinale

Dopo l’eliminazione di Matteo a un passo dal traguardo, restano in gara, come detto, Sara, Philippe, Monia e Maria. La sfida si fa, ovviamente, sempre più difficile e a vedere le anticipazioni corre tensione tra i banconi del set. Come sempre, la prima dimostrazione da dare, riguarda la prova Creativa, dedicata alla rielaborazione di un classico della pasticceria. Immaginiamo fuochi d’artificio p er la prova Tecnica, in attesa del verdetto finale con la Prova a Sorpresa. A giudicare i manicaretti come sempre Ernst Knam e Damiano Carrara, con Csaba della Zorza e Clelia d’Onofrio pronte a intervenire ‘alla bisogna’.

Come seguirlo in diretta tv e in live streaming

Bake Off Italia 8 – Dolci in forno è composto da 14 puntate da 90′ ed è prodotto da Banijay Italia per Discovery Italia. Va in onda ogni venerdì alle 21.20 su Real Time (DTT, 31) e in live streaming sul portale DPlay, dove le puntate sono poi disponibili on demand dopo la prima visione.

