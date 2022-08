Bake off Italia 10, Damiano Carrara a Tvblog: “Sarà un’annata speciale”

Qualche settimana fa, nella splendida cornice di Villa Borromeo D’Adda ad Arcore (in provincia di Monza e Brianza), abbiamo incontrato Damiano Carrara per farci raccontare, in anteprima, i segreti di Bake off Italia 10, il programma prodotto da Banijay Italia, in onda da venerdì 2 settembre 2022, in prima serata su Real Time.

Ciao Damiano. Che annata sarà?

Sarà un’annata speciale. Dieci anni di invecchiamento (ride, ndb)

Come è cambiato il tuo ruolo di giudice in questi anni?

Penso che sia rimasto più o meno lo stesso. Sono rimasto io, un giudice sincero ed onesto.

Qual è la caratteristica principale che deve avere un concorrente per emergere in un programma come Bake off?

Sicuramente deve essere malleabile, deve migliorarsi giornalmente, crescere, ascoltare i consigli. E far strada.

Qual è il consiglio, da addetto ai lavori, che vuoi dare a chi vuole intraprendere la tua stessa carriera?

Sicuramente partire dalle basi, studiare tanto. Buttare una lista di cose da fare e da imparare e, pian piano, realizzare le cose con il giusto ordine. Per avere le fondamenta per diventare un bravo pasticcere.

C’è competizione nel vostro mondo?