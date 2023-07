Dal 30 luglio 2023, torna in onda Azzurro. Storie di Mare, il format condotto da Beppe Convertini, giunto alla terza edizione, che andrà in onda su Rai 1 per un totale di 7 puntate.

Anche in questa nuova edizione, il programma racconterà le bellezze e le eccellenze della costa italiana, attraverso le testimonianze di chi vive il mare e di chi lo difende quotidianamente da ogni forma di inquinamento. Il viaggio di questa terza edizione avrà inizio da Ponza e toccherà le coste del Lazio, Campania, Liguria, Puglia, Toscana e Calabria.

Azzurro. Storie di mare è un format ideato da Beppe Convertini, prodotto da Zeus Group, con la regia a cura di Daniele Carminati.

Quando inizia Azzurro. Storie di Mare 2023?

La terza edizione del programma avrà inizio domenica 30 luglio 2023 e andrà in onda ogni domenica su Rai 1, alle ore 9:40.

Il programma sarà visibile anche in streaming su RaiPlay, dove sarà possibile rivedere o recuperare la puntata dopo la messa in onda.

Chi sono gli ospiti di Azzurro. Storie di Mare?

Gli ospiti della terza edizione del programma saranno Bruno Vespa, Marisa Laurito, Giuseppe Zeno, Maurizio Casagrande, Franco Ricciardi e Karima.

Chi presenta Azzurro. Storie di Mare?

Il conduttore della terza edizione del programma è Beppe Convertini.

Il conduttore pugliese, dal 2019 in poi, ha condotto i seguenti programmi sulle reti Rai: La vita in diretta Estate, Linea Verde, Storie in bicicletta, Telethon, C’è tempo per…, Uno Weekend, Il futuro in gioco, Evoluzione terra, Linea Verde 100 e Unomattina in famiglia.

Azzurro. Storie di Mare: le precedenti edizioni

Nelle otto puntate della seconda edizione, andata in onda la scorsa estate, Beppe Convertini ha visitato la Sardegna (Sant’Antioco, Carloforte, Olbia, Barbagia), la Puglia, la Liguria (Santa Margherita Ligure, Portofino, San Fruttuoso), la Sicilia (San Vito lo Capo) e la Campania (Ischia, Capri, Procida).

Nelle quattro puntate della prima edizione, andata in onda nel 2021, invece, Convertini è stato in Liguria, in Puglia (Isole Tremiti), in Sicilia e in Sardegna (arcipelago della Maddalena, di Caprera e di Porto Rotondo).