Awed vince L’Isola dei Famosi 15 (video)

Awed vince ‘L’Isola dei Famosi 15’. Ha battuto all’ultimo televoto Valentina Persia con il 61% delle preferenze. La proclamazione del trionfatore assoluto della quindicesima edizione dell’adventure game di Canale 5 è avvenuta, per la prima volta, in Honduras a causa delle norme restrittive per contrastare la diffusione del Coronavirus (Qui, il video).

Queste le prime parole dopo aver visto il suo ‘Best of’:

Sono arrivato ad un punto dove non credere di poter arrivare. Sono un eterno insicuro. Vorrei dedicare questo percorso a tutti quei ragazzi che si sono sentiti esclusi che, da soli, cercano di evadere per inseguire un sogno che capiamo in pochi. Vorrei dire a loro di non arrendersi mai e crederci sempre.

Anche la comica sembra aver raccolto i frutti di questa esperienza:

Sono molto cambiata. Mi sono regalata del tempo. All’inizio avevo paura di tutto. Ho capito che ci si può regalare del tempo come donna ed essere comunque una buona mamma. Lo farò anche a Roma perché i miei figli saranno più contenti.

Dopo la proclamazione, il trionfatore non ha trattenuto l’emozione e le lacrime:

Grazie di cuore. Non ci credo.

Nel corso della finalissima, lo youtuber ha incontrato l’amatissimo fratello Daniele Paciello.

Terzo classificato Andrea Cerioli che ha perso il confronto con lo youtuber. Fuori dal podio, per un pelo, Ignazio Moser che ha avuto modo di riabbracciare la fidanzata Cecilia Rodriguez. Beatrice Marchetti, dopo l’esperienza come naufraga di Playa Imboscatissima, si è dovuta accontentare della quinto piazzamento davanti al primo eliminato della serata, Matteo Diamante.