Avvocato di Difesa 2, Mickey torna a bordo di una Lincoln “rallentata”: recensione, trama e novità

“Dillo alla mamma, dillo all’avvocato” è il tormentone di questa estate 2023, nato dalla disputa social tra Fedez e Luis Sal. E da giovedì 6 luglio 2023 su Netflix c’è un nuovo avvocato da contattare: torna Mickey Haller l’avvocato della Lincoln con le prime 5 puntate della seconda stagione di Avvocato di Difesa. La serie è stata divisa in due parti e per vedere le ultime 5 puntate bisognerà aspettare il 3 agosto. Avvocato di Difesa è tratta dai romanzi di Michael Connelly, adattati per Netflix e A+E da David E.Kelley. Ma diamo un’occhiata a cosa ci aspetta in questi nuovi episodi, la trama, la prima impressione e le novità di stagione tra cui un’affascinante Lana Parrilla.

Avvocato di Difesa 2, la trama

La seconda stagione di Avvocato di Difesa riprende dagli eventi con cui si era conclusa la prima stagione, con quell’uomo con il tatuaggio che osserva da lontano Mickey Haller. Questa seconda stagione prende spunto dal quarto romanzo della saga di Michael Connelly, Il Quinto Testimone, ma distaccandone nell’ossatura principale e nella costruzione delle dinamiche degli episodi. Infatti nel romanzo Haller è passato a occuparsi di cause civili e a difendere chi rischia di perdere la casa. Ed è così che incontra Lisa Trammel, che viene poi accusata di omicidio spingendolo a tornare a lavorare nel settore penale.

Nella seconda stagione Lisa Trammel (Lana Parrilla) è una ristoratrice in disputa con un ricco imprenditore che sta investendo nel settore dell’edilizia, modificando il volto del quartiere in cui ha il ristorante. La sua vicenda si intreccerà con altri casi in cui l’avvocato Haller, ormai sulla cresta dell’onda dopo il successo del caso precedente, saprà dare sfoggio delle sue abilità intuitive e manipolatorie, sempre restando nei contorni della legge. Accanto a lui ruotano le sue due ex mogli, Lorna che gestisce il suo studio e studia per diventare avvocato, e Maggie madre anche della figlia e procuratrice che è stata retrocessa dopo una brutta sconfitta legale. Tornano anche l’autista Izzy, che scarrozza per Los Angeles l’avvocato, e Cisco, l’investigatore privato con legami difficili da spezzare con una gang di motociclisti.

Avvocato di Difesa 2, la recensione

In un’epoca di abbondanza di stimoli seriali (e non), sempre più spesso le serie tv soprattutto thriller e d’azione, hanno l’abitudine di iniziare in medias res, mostrando una scena significativa in cui spesso il protagonista è in pericolo. Una scelta non creativa quanto necessaria a catturare lo spettatore fin da subito cercando di farlo entrare nel clima della serie tv. Un aggancio che finisce per essere forzato soprattutto in una seconda stagione come quella di Avvocato di Difesa, che riparte riprendendo gli eventi con cui si era conclusa la prima stagione.

La serie ha sostanzialmente la stessa struttura della prima stagione, con i casi di puntata (o quasi) che si affiancano allo sviluppo della storyline principale di stagione. La decisione di dividere in due blocchi queste nuove puntate, penalizza il ritmo della serie che deve destreggiarsi tra gli elementi da introdurre e altri da lasciare in sospeso, suscitando l’interesse per la vicenda ma al tempo stesso senza dare troppi dettagli. E la seconda stagione di Avvocato di Difesa sembra non partire mai, come se a bordo della sua Lincoln avesse sempre il freno a mano tirato. Anche l’elemento che dovrebbe caratterizzare il personaggio, quel suo lavorare tra le strade di Los Angeles in auto, sembra essere diluito a favore di una maggiore presenza in studio.

The Lincoln Lawyer. (L to R) Manuel Garcia-Rulfo as Mickey Haller, Yaya DaCosta as Andrea Freeman in episode 203 of The Lincoln Lawyer. Cr. Lara Solanki/Netflix © 2023 The Lincoln Lawyer. (L to R) Manuel Garcia-Rulfo as Mickey Haller, Krista Warner as Hayley Haller in episode 201 of The Lincoln Lawyer. Cr. Elizabeth Morris/Netflix © 2023 The Lincoln Lawyer. (L to R) Lana Parilla as Lisa Trammell, Manuel Garcia-Rulfo as Mickey Haller in episode 201 of The Lincoln Lawyer. Cr. Lara Solanki/Netflix © 2023 The Lincoln Lawyer. (L to R) Manuel Garcia-Rulfo as Mickey Haller, Elliott Gould as Legal Siegel in episode 202 of The Lincoln Lawyer. Cr. Courtesy of Netflix © 2023 Avvocato di Difesa 2 le foto degli episodi Guarda le altre 7 fotografie →

Nonostante gli sforzi creativi, i personaggi di contorno faticano a trovare una loro collocazione indipendente e la serie soffre ogni volta che Mickey Haller non è in scena, rendendo queste storylines degli elementi necessari ma meramente riempitivi di un minutaggio da raggiungere. Si ha una sensazione complessiva di un incedere rallentato, accidentato e poco fluido del racconto, come se mancasse un vero appiglio forte cui aggrapparsi. Il caso che riguarda Lisa Trammel appare inserito più per la chimica tra i due personaggi che per il significato che può avere, con implicazioni legate alla gentrificazione delle nostre città.

Un elemento chiave di questa seconda stagione dovrebbe essere la procuratrice Andrea “Andy” Freeman, amica di Maggie, abile e capace di mettere in difficoltà Haller. Ma, almeno nei primi 5 episodi, il personaggio è utilizzato male e costruito peggio, assomigliando a una caricatura della procuratrice perfida che prova a mettere in difficoltà il “nostro eroe”. La baracca è però tenuta in piedi da Manuel Garcia-Rulfo, che si cala nei vestiti di Mickey Haller mettendo in scena un personaggio imperfetto, anticonformista, idealista ma diventato ora consapevole della sua fama e della sua importanza. Lana Parrilla offre una prova ambigua e seducente. Neve Campbell/Maggie, nonostante il poco spazio, è la spalla ideale di Mickey.

Avvocato di Difesa 2, il cast

Naturalmente confermato il cast principale della serie anche per la seconda stagione di Avvocato di Difesa. Quindi Manuel Garcia – Rulfo è Mickey Haller, Becki Newton è la simpatica Lorna in procinto di sposare Cisco (Angus Sampson), Jazz Raycole in quelli di Izzy Letts, l’autista e Neve Campbell in quelli di Maggie la prima moglie. Tra le novità della seconda stagione c’è Yaya DaCosta nei panni di Andrea Freeman.

Manuel Garcia-Rulfo è Mickey Haller

Neve Campbell è Maggie McPherson

Becki Newton è Lorna Crane

Angus Sampson è Cisco

Jazz Raycole è Izzy Letts

Yaya DaCosta è Andrea Freeman

Lana Parrilla è Lisa Trammell

Matt Angel è Henry Dahl creatore di un podcast sul caso di Trammell

Avvocato di Difesa 2, quando escono le altre puntate?

Il 3 agosto Netlfix rilascerà le 5 puntate conclusive della seconda stagione.

Avvocato di Difesa 3 ci sarà?

Non è ancora certo ma stupirebbe il contrario. La terza stagione di Avvocato di Difesa appare molto probabile a meno di un improvviso disinteresse e disaffezione del pubblico.

Avvocato di Difesa 2 da quale romanzo è tratto?

Il quinto Testimone di Michael Connelly che è il quarto della saga con protagonista Mickey Haller. Connelly ha anche ideato il personaggio del detective Bosch che è fratellastro di Haller che non apparirà nella serie visto che i diritti del personaggio sono di Amazon che ne ha realizzato una serie e un suo sequel/spinoff.