Mani nei capelli e non poteva essere altrimenti. Ad Avanti un altro si torna a vincere il montepremi ‘pieno’, a distanza di almeno due anni dall’ultima volta. Merito del concorrente Daniele, posizionatosi nella poltrona del campione ad inizio puntata e rimasto in sella fino alla fine grazie ai suoi 75 mila euro accumulati. Che sono diventati 175 mila euro al gioco finale, come prevede l’ormai noto regolamento del game di Canale 5.

Dopo le prime incertezze, con un errore alla quinta domanda (“Vischio o pungitopo, chi ha le bacche bianche?”), Daniele ha ingranato la quinta e non ha più commesso errori, mantenendo la calma e ragionando sulle risposte, tanto da chiedere in un caso a Paolo Bonolis di ripetergli la domanda.

I 175 mila euro sono quindi stati meritatissimi, nonostante il pathos finale, dal momento che la vittoria è arrivata quando erano rimasti appena sei secondi a disposizione prima che il bottino crollasse di colpo a 100 mila euro.

A margine, da segnalare anche un dettaglio ‘amaro’, con il primo quesito dedicato al ‘Re del Liscio’ (“Bova o Casadei?”) posto al presente. I nuovi episodi di Avanti un altro sono stati infatti registrati tra ottobre e gennaio, ben prima della scomparsa a 85 anni del musicista.