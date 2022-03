La stagione di Avanti un altro terminerà venerdì. Il riferimento è agli appuntamenti del preserale, in attesa che torni in primavera in prime time Avanti un altro…pure di sera.

Paolo Bonolis e Luca Laurenti non scompariranno però dal video, dal momento che da sabato 12 marzo andranno finalmente in onda le storiche puntate inedite registrate prima dell’esplosione dell’emergenza coronavirus. Stiamo parlando di cinquanta episodi mai trasmessi a causa della sospensione che Mediaset attuò a partire dal 15 marzo 2020, in pieno lockdown.

All’epoca Canale 5 trasmise una settantina di puntate. Si ripartirà pertanto da dove ci si era fermati, ad eccezione del primo fine settimana dove non verrà rispettato l’ordine cronologico.

Rinviate più volte, le puntate verranno proposte a oltre due anni dalle registrazioni. Gli spettatori si imbatteranno dunque in un contesto letteralmente diverso, con studio pieno, pubblico libero da mascherine, abbracci e contatti a valanga, vecchi volti del ‘salottino’ e barriere di plexiglass assenti. Potrà inoltre accadere che qualche domanda risulti anacronistica. Un rischio elevato quando si registra, figurarsi nel caso di un prodotto rimasto congelato per ventiquattro mesi.

Non si sa, ad oggi, se e come gli appassionati verranno informati dello switch. Il passaggio tra il ‘nuovo’ e il ‘vecchio’ potrebbe infatti avvenire in automatico e senza preavviso. Oppure si potrebbe optare per la comunicazione in sovrimpressione, proprio come nella fase della primissima ondata, quando in un angolino dello schermo spesso compariva la dicitura “programma realizzato prima del Dpcm”.

Una sorta di Ritorno al futuro, insomma…