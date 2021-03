Buon compleanno ad Avanti un altro. Paolo Bonolis è pronto per spalancare le porte del preserale di Canale 5 giunto al suo decimo anno a partire da stasera, lunedì 8 marzo 2021, alle 18:45. Il conduttore sarà affiancato – come sempre da oltre 25 anni – dall’amico e collega Luca Laurenti che con lui si presterà ad innumerevoli gag nell’arco del gioco.

Chiaramente l’atmosfera sarà inevitabilmente condizionata dai protocolli anti-covid, ma il divertimento sarà ancora la chiave del programma che quest’anno tornerà con uno spin-off in prima serata.

Avanti un altro 2021, le regole del gioco e i personaggi del salottino

In ogni puntata un’interminabile fila di concorrenti (selezionati attraverso uno scrupoloso casting di SDL2005) dovrà rispondere ad una serie di domande di cultura generale provando a giocarsi il tutto per tutto per aggiudicarsi vittoria e montepremi.

Ad aggiungere un tocco di varietà al game ritornerà il salottino, popolato da personaggi sempre più particolari che pongono ai concorrenti domande scelte in base alle proprie passioni e interessi.

Al suo interno ci saranno: Miss Claudia (Claudia Ruggeri), la dottoressa Maria Mazza, lo iettatore Franco Pistoni, il bonus Daniel Nilsson, la bona sorte Francesca Brambilla e la regina del web Laura Cremaschi. Spicca, infine, la bonas Sara Croce. Ma non mancheranno nuovi, originali, personaggi.

Il gioco culminerà con il finale in cui il concorrente che avrà accumulato il montepremi più alto della puntata affronterà le 21 domande alla quale dovrà rispondere con 21 risposte sbagliate.

Avanti un altro! è prodotto da Endemol Shine Italy e Mediaset.