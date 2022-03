Stavolta nessun errore, nessun taglio, bensì un omaggio voluto. Avanti un altro ha ricordato la storica sarta di Mediaset Eliana, scomparsa nel gennaio del 2021. L’occasione l’ha offerta la messa in onda degli ormai noti episodi inediti che tante polemiche hanno scatenato nei giorni scorsi per una gag sugli ucraini non eliminata in corsa.

Al fianco di Paolo Bonolis per lungo tempo, Eliana – nelle registrazioni effettuate oltre due anni fa – era stata coinvolta da Luca Laurenti usando come pretesto la presunta somiglianza con il valletto di puntata, a cui era stata fatta indossare una parrucca bionda. La costumista, seduta tra il pubblico, si era quindi ritrovata sul palco per un comparazione con l’uomo. Un siparietto esilarante, accompagnato tuttavia da un “Ciao Eliana” apparso in quel preciso istante che ha subito insospettito gli spettatori.

Anziché optare per l’eliminazione del blocco, si è al contrario deciso di lasciare intatto l’intero girato per un tributo nei confronti di un pilastro della trasmissione. A testimonianza dell’affetto per Eliana ci sono pure i messaggi che al momento della scomparsa Bonolis e Sonia Bruganelli le dedicarono. “Non so dove sei adesso, di sicuro sempre nel mio cuore“, scrisse all’epoca il conduttore sui social.

La programmazione posticipata di ventiquattro mesi continua pertanto a regalare anacronismi, tanto involontari quanto inevitabili. Nella stessa puntata è andato in scena anche un tributo a Sinisa Mihajlovic, complice il regalo di una maglia dell’Inter – originale e appartenente proprio all’ex difensore – che un concorrente ha donato allo stesso Bonolis. Un momento che ha però mostrato un’evidente sforbiciata. Chissà se legata alle recenti vicissitudini riguardanti l’allenatore del Bologna, costretto ad un nuovo ricovero per curare la leucemia.