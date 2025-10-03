Avanti un Altro, chi è la bellissima Sofia la “Veterinaria”: età, fidanzato, profilo Instagram

Avanti un Altro è tornato su Canale 5, dopo la messa in onda di alcune repliche e recuperi di puntate. Paolo Bonolis e Luca Laurenti continuano a capitare un game show televisivo che, negli anni, ha conquistato il grande pubblico con la sua energia. Negli anni sono state introdotte diverse novità, e anche in questa edizione nel cast ci sono alcune new entry. Ad andare via dallo studio sono stati il Bonus e Miss Claudia, ma ad entrarvi per la prima volta è la Veterinaria, personaggio interpretato da Sofia Bartoli.

Chi è la Veterinaria di Avanti un Altro

La nuova soubrette del programma Mediaset ha 27 anni, è una ballerina ed è entrata nel cast in qualità di “Veterinaria”. Il suo volto non è però affatto nuovo nel piccolo schermo, dato che in passato ha anche partecipato ai casting di Striscia la Notizia, andati in onda in tv, con l’obiettivo di diventare la velina bionda del tg satirico. Non è alla fine riuscita ad ottenere il ruolo, che è invece stato affidato a Nausica Marasca. Ora è avvenuto quindi il suo approdo nel game show di Bonolis, con le domande sul regno animale da fare ai concorrenti. Il suo profilo Instagram ufficiale vanta inoltre la presenza di più di 100.000 followers e sui social condivide spesso scatti che la ritraggono nella sua quotidianità e durante i suoi tanti impegni lavorativi.

In passato ci sono inoltre state per lei altre esperienze televisive. Ha ad esempio fatto parte del corpo di ballo di vari programmi come Italia’s Got Talent, Battiti Live, L’anno che verrà, Quelli che il calcio. Si è presentata a I Soliti Ignoti come misteriosa identità da indovinare, ed è anche apparsa nel videoclip musicale di Irama, Rkomi e Gué intitolato Sexy e in quello di Aspettando solo te di Baby K. Sofia è stata tra i ballerini del tour di Renato Zero e, nel 2018, ha anche provato ad entrare nella scuola di Amici.

Perché Miss Claudia e il Bonus sono andati via

I telespettatori del programma hanno dovuto dire addio a due volti storici, cioè quelli di Miss Claudia e del Bonus, interpretati rispettivamente da Claudia Ruggeri e Daniel Nilsson. La prima ha dichiarato di aver voluto lasciare il game show per dedicarsi ad altri progetti: lei – che è tra l’altro la cognata di Sonia Bruganelli – è anche diventata mamma da poco. Il secondo non farà invece più parte del cast di Avanti un Altro perché – come da lui spiegato – sarebbe stato un volere dell’ex moglie di Paolo Bonolis.