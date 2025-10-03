Avanti un Altro, chi è Elena Zhou: età, studi, fidanzato, profilo Instagram

Al via le puntate della nuova edizione di Avanti un Altro, in onda su Canale 5 a partire dal 1 ottobre. Paolo Bonolis e Luca Laurenti tornano al timone del game show televisivo che, negli anni, ha conquistato il grande pubblico con la sua energia e versatilità. Sono state anche introdotte diverse novità, e in questa edizione nel cast non possono mancare alcune new entry. Mentre il pubblico ha dovuto dire addio al Bonus e Miss Claudia, andati via dallo studio definitivamente, ha anche conosciuto per la prima volta alcuni volti nuovi. Tra questi figura La Cina, interpretata da Elena Zhou.

Chi è La Cina di Avanti un Altro

La ragazza che interpreta La Cina vanta la presenza, sul proprio profilo Instagram ufficiale, di 18.000 followers, che potranno crescere dopo la sua partecipazione ad Avanti un Altro. Il suo compito nel programma è quello di fare domande ai concorrenti sulla medicina tradizionale cinese e sulla Cina in generale. Insieme a lei, ci saranno un nuovo Bonus (Luca Vetrone) e La Veterinaria, interpretata invece da Sofia Bartoli.

Elena Zhou non è affatto nuova nel mondo dello spettacolo, dato che ha preso parte in passato al concorso di bellezza Miss Universe Italy, in cui ha rappresentato la regione Lombardia. A tal proposito, sui social ha scritto: “Di questa esperienza farò tesoro. Perché io, Elena Zhou, voglio rappresentare tutte quelle ragazze che hanno dovuto lottare per conquistarsi il proprio posto nel mondo. Questo non è solo un concorso. È un simbolo di forza, identità e resilienza. È il mio modo di dimostrare – a me stessa e al mondo – che se credi davvero in te, puoi riscrivere le regole. Puoi trasformare i limiti in bellezza, e la diversità in potere. Perché se lo vuoi con tutta te stessa, puoi diventare tutto ciò che sogni”.

Miss Claudia e il Bonus via dal programma Mediaset