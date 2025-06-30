Avanti Un Altro, arrestato il Bonus Daniel Nilsson: di cosa è accusato

Daniel Nilsson è diventato famoso per aver interpretato il ruolo del Bonus nel game show Avanti un Altro, il programma di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis. L’uomo è stato arrestato, com’è stato riportato su Il Corriere della Sera, mentre si trovava in vacanza a Breuil-Cervinia con la compagna, figlia dell’ambasciatore italiano a San Marino. Ci sarebbe stata una lite e lui l’avrebbe aggredita, tanto che sarebbero stati chiamati i carabinieri, che avrebbero calmato il modello e raccolto la testimonianza della vittima.

Le accuse a carico di Daniel Nillson

Secondo quanto è stato ricostruito finora, i carabinieri sarebbero appunto intervenuti nella serata del 28 giugno in seguito a una presunta aggressione fisica da pare del Bonus di Avanti un Altro nei confronti della donna. Alcuni presenti si sarebbero spaventati e avrebbero quindi avvisato le forze dell’ordine.

Dopo il loro arrivo, il modello si sarebbe calmato e la compagna avrebbe in seguito riferito di episodi di violenza pregressa, che hanno portato all’arresto immediato. Al momento Nillson è stato trasferito in camera di sicurezza nell’attesa che si compia l’udienza nella giornata di oggi. Il giudice dovrà quindi valutare la convalida del fermo e stabilire così quali potrebbero essere le eventuali misure cautelari.

Chi è il modello Nillson, Bonus di Avanti un Altro

Ex giocatore di hockey su ghiaccio, Daniel Nillson ha proseguito la sua carriera nel mondo della moda e della tv. Ha infatti raggiunto il successo proprio grazie alla sua partecipazione ad Avanti un Altro, dove ha interpretato il personaggio del Bonus, cioè il modello muto che appare nello show e che ha il compito di raddoppiare le somme vinte dai concorrenti in gara. Prima di iniziare una storia con l’attuale compagna, è stato legato sentimentalmente a Beatrice Presta, figlia del famoso manager Lucio Presta.