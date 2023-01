Avanti un altro 2023, chi è la moglie dello Iettatore?

Nella nuova edizione di Avanti un altro in partenza stasera, 9 gennaio 2023, alle ore 18.50 su Canale 5 saranno tante le novità che renderanno il game show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti ancora più movimentato. Tra queste, allo Iettatore (Franco Pistoni), già presente nel cast del preserale come una delle figure storiche, si aggiunge sua moglie. Come si chiama la moglie dello iettatore?

Lei è Giorgia Pianta, è nata a Piove di Sacco (Padova), ma vive a Polverara (Padova). Lo scorso ottobre ha compiuto 22 anni. E’ una modella (le prime esperienze in questo ambito già a 14 anni) ed è diplomata all’Istituto professionale. Si definisce solare, testarda e gelosa.

La partecipazione a Miss Italia e l’ombrellina ‘portafortuna’

Nel suo curriculum può: vantare di essere arrivata tra le finaliste di Miss Italia nell’edizione 2019, di lì a poco è arrivata l’occasione di poter essere ombrellina per i piloti della moto GP, il suo primo lavoro è stato a Le Mans con l’Aprilia, poi al Mugello ha potuto rappresentare la Ducati e non con un pilota a caso, bensì con Francesco (Pecco) Bagnaia “che dalla quinta posizione alla fine ha tagliato il traguardo vincendo la gara – ha raccontato al Gazzettino nel novembre 2022 – tra l’altro il podio era tutto con piloti italiani. Dopo il risultato mi hanno detto che portavo fortuna e così l’incarico è stato fisso per la Ducati“.

Pecco Bagnaia pochi mesi fa è diventato campione del Mondo nella classe Moto GP: “Sono felicissima che Francesco sia il nuovo campione del mondo, mi piace pensare che sia un po’ anche merito mio” ha dichiarato Giorgia.

Eccola un’immagine tratta dal suo profilo Instagram:

Il sogno della tv e il Grande Fratello VIP

Fin da subito ha avuto una certa simpatia per il mondo dello spettacolo, tant’è che Giorgia non ne ha mai fatto segreto “È una delle mie aspirazioni – dice ancora al Gazzettino – come pure nel mondo nella moda“. Inoltre c’è un sogno nel cassetto che vorrebbe si realizzasse: diventare concorrente del Grande Fratello VIP “Per mettermi alla prova di fronte alle telecamere 24 ore su 24 con altre persone, la vedo come una sfida importante ed avvincente“. Intanto per ora si gode il debutto ad Avanti un altro.

Giorgia Pianta sui social

Particolarmente attiva sui social, Giorgia è seguita da 118mila followers sulla pagina Instagram dove posta soprattutto molti scatti tratti da shooting fotografici.