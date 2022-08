Avanti un altro 2022 – 23: Sophie Codegoni nuova ‘Bonas’, Giucas Casella entra nel salottino?

Fervono i preparativi per la nuova edizione di ‘Avanti un altro’, il preserale condotto da Paolo Bonolis con il fido Luca Laurenti. Il settimanale ‘Chi’, in edicola questa settimana, ha intervistato Sophie Codegoni che, dopo l’esperienza come concorrente del ‘Grande Fratello Vip’, approderà alla corte del programma di Canale 5:

Ho fatto il provino, con l’intenzione di chi, dopo un reality, deve ripartire da zero. Mi sono presentata al casting e ho incrociato le dita. Lavorare con Sonia Bruganelli e con il suo team, e in studio con il grande Paolo Bonolis per me è motivo di orgoglio immenso.

Avanti un altro pure di sera, la puntata è inedita ma vecchia di oltre un anno

L’ex tronista di ‘Uomini e Donne’, dopo aver appreso la notizia, ha condiviso la propria gioia con il fidanzato Alessandro Basciano, conosciuto, meno di un anno fa, all’interno della casa di Cinecittà:

Mi ha portato per mano dentro questo nuovo viaggio, occupandosi di me. Poi la sera, dopo l’aperitivo e dopo aver avuto la conferma da Sonia, ho chiamato mia madre al telefono e lei per poco non piangeva.

Un ruolo quello della ‘Bonas’ che, in passato, ha portato fortuna a molte giovani leve del mondo dello spettacolo: da Paola Caruso (presenza fissa dei salotti di Barbara d’Urso e regina dei reality Mediaset) a Sara Croce.

Il magazine, diretto da Alfonso Signorini, ha annunciato importanti novità anche all’interno del salottino con l’ingresso di una new entry proveniente dal ‘GF Vip 6’ovvero quella di Giucas Casella nel ruolo del ‘mago’. Sonia Bruganelli, che si occupa dei casting della trasmissione del marito, è l’ideatrice di questo nuovo innesto.