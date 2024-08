Autunno 2024, quando iniziano i programmi su Rai 1, Rai 2 e Rai 3?

Quando iniziano i programmi tv su Rai 1, Rai 2, Rai 3 nell’autunno 2024? Tutte le date da tenere d’occhio per l’inizio delle trasmissioni

Nelle scorse settimane, sono stati presentati i palinsesti di Rai 1, Rai 2 e Rai 3 per la stagione 2024 – 2025. Al termine dei mesi più caldi dell’anno, torneranno i programmi cult che, da diverso tempo, tengono compagnia i telespettatori che si sintonizzano, quotidianamente, sui primi tre tasti del telecomando. Scopriamo assieme la ripresa delle trasmissioni di punta del servizio pubblico.

Quando iniziano i programmi di Rai 1?

Affari tuoi, con la nuova conduzione di Stefano De Martino, aprirà i battenti, in access prime time, a partire dal prossimo 2 settembre. Tale e quale show di Carlo Conti inizierà il 20 settembre. Ballando con le stelle di Milly Carlucci, invece, andrà in onda dal 28 settembre. Antonella Clerici tornerà alla guida di The Voice Kids dal 15 novembre.

L’Eredità di Marco Liorni sarà trasmessa, nel preserale, dal 3 novembre. Dal 9 settembre, si accende nuovamente il daytime con Unomattina condotto da Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla, Storie italiane di Eleonora Daniele, E’ sempre mezzogiorno di Antonella Clerici e La volta buona di Caterina Balivo, La vita in diretta di Alberto Matano.

Il weekend, invece, è ancora una volta in mano a Mara Venier con Domenica In e Da Noi… a ruota libera di Francesca Fialdini dal 15 settembre.

Cinque minuti di Bruno Vespa torna dal 9 settembre. Il giorno dopo, il giornalista debutterà anche con Porta a porta.

Quando iniziano i programmi di Rai 2?

Torna The Floor con Ciro Priello e Fabio Balsamo, in prima serata, dal 10 settembre. Tra i graditi ritorni, nel prime time, anche quello di Max Giusti alla guida di Boss in Incognito dal 22 ottobre e Raiduo con Ale e Franz dal 25 novembre. Belve di Francesca Fagnani terrà compagnia il pubblico dal 26 novembre.

Dal 9 settembre, ritornano, al mattino, I Fatti vostri con Tiberio Timperi ed Anna Falchi e Bellamà di Pierluigi Diaco al pomeriggio dopo Ore 14 con Milo Infante. Alla domenica, Simona Ventura e Paola Perego guideranno per il quarto anno consecutivo, Citofonare Rai 2 (dal 15 settembre).

Quando iniziano i programmi di Rai 3?

Donne sull’orlo di una crisi di nervi di Piero Chiambretti torna a partire dal 12 settembre. Al mattino, dal 9 settembre, c’è ancora Agorà con Roberto Inciocchi ed Elisir con Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi. Così come Geo di Sveva Sagramola al pomeriggio.

I viaggi di Kilimangiaro condotto da Camila Raznovich accenderanno la domenica dal 20 ottobre.

Nuova conduzione per Tv Talk con Mia Ceran, al sabato, dal 28 settembre. Monica Maggioni è ancora al timone di In Mezz’ora dal 29 settembre.

L’appuntamento con Il Cavallo e la torre di Marco Damilano è per il 9 settembre.

PresaDiretta di Riccardo Iacona apre la stagione il prossimo 1 settembre. Invece, i fan di Chi l’ha visto di Federica Sciarelli dovranno attendere il prossimo 11 settembre. Farwest di Salvo Sottile parte l’11 ottobre. La confessione di Peter Gomez vedrà la luce, invece, il 19 ottobre. Le inchieste di Report partono domenica 27 ottobre. Il rientro di Veronica Pivetti alla guida di Amore Criminale sarà ufficializzato da martedì 5 novembre. Un giorno in pretura di Roberta Petrelluzzi andrà in onda, in seconda serata, dal 14 settembre.

Splendida Cornice di Geppi Cucciari conquista il giovedì dal 16 ottobre. Mentre i telespettatori ritroveranno Sapiens – Un solo pianeta da sabato 16 novembre.