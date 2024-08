Autunno 2024, quando iniziano i programmi su Canale 5, Italia 1 e Rete 4?

Poche settimane fa, sono stati presentati i palinsesti 2024 – 2025 di Mediaset con tutte le novità e le conferme per il prossimo autunno. In questo post, costantemente aggiornato, abbiamo raccolto l’inizio delle trasmissioni storiche di Canale 5, Italia 1, Rete 4. Il palinsesto è vivo e, potrebbero esserci variazioni costanti per il kick off dei programmi cult dell’azienda di Cologno Monzese. Per questo, vi invitiamo a leggere l’articolo, di tanto in tanto, per ricevere tutti gli aggiornamenti sulle date di partenza dei vostri programmi preferiti.

Quando iniziano i programmi di Canale 5?

Il portale Davidemaggio.it ha svelato che, Mattino Cinque News con Federica Panicucci e Francesco Vecchi, aprirà i battenti il 2 settembre. Così come Pomeriggio Cinque della confermata Myrta Merlino. Anche La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti tornerà il secondo giorno del nono mese dell’anno. Forum di Barbara Palombelli tornerà il 9 settembre.

La partenza di ‘Striscia La Notizia’ è prevista per il 23 settembre.

Non c’è ancora una data d’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne mentre a metà mese è previsto il ritorno, in tandem, al weekend, di Amici e Verissimo. Grande attesa anche per Temptation Island e La Talpa.

La nuova stagione del Grande Fratello, invece, sarà trasmessa da lunedì 16 settembre con un doppio appuntamento settimanale.

Quando iniziano i programmi di Italia 1?

Grande attesa per conoscere la messa in onda delle nuove puntate de Le Iene con Max Angioni e Veronica Gentili che dovrebbero tornare il 29 settembre.

Quando iniziano i programmi di Rete 4?

E’ il sito Bubinoblog a svelare che Ditemi voi, il nuovo access prime time condotto da Paolo Del Debbio, partirà il 2 settembre. La versione invernale di Zona Bianca comincerà domenica 1 settembre. Il giorno dopo, sarà la volta di Quarta Repubblica di Nicola Porro. Il 3 settembre sarà la volta di E’ sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer.

Mercoledì 11 settembre, tornerà Mario Giordano con Fuori dal Coro. Paolo Del Debbio ed il Dritto e Rovescio ripartiranno il 12 settembre. Al venerdì, dal 13 settembre, tornano i gialli di Quarto Grado.

Freedom di Roberto Giacobbo debutta sabato 7 settembre.