Aurora Ramazzotti entra a far parte del cast de Le Iene

A partire dalla puntata di questa sera, la prima del 2021, Aurora Ramazzotti è entrata a far parte del cast fisso de Le Iene Show, condotto da Nicola Savino e Alessia Marcuzzi.

Come sottolineato anche dalla conduttrice romana, al termine del servizio, nelle prossime puntate del programma firmato da Davide Parenti, saranno presenti altri servizi firmati dalla figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker.

Aurora Ramazzotti ha annunciato il proprio ingresso nel programma di Italia 1 con un post condiviso sul suo profilo Instagram, seguito da 2 milioni di follower:

Che dite, questa divisa mi dona? Abbastanza da indossarla in tv stasera?

La carriera televisiva di Aurora Ramazzotti iniziò nel 2015, con le classiche polemiche che, puntualmente, e purtroppo, si riaccendono ogniqualvolta ad un figlio d’arte viene riservata un’occasione televisiva (e che si riaccenderanno sicuramente anche stasera…).

La Ramazzotti, come ricordiamo, fu scelta per la conduzione del daily di X Factor, il talent show di Sky, che condusse per tre edizioni, dal 2015 al 2017.

Aurora Ramazzotti, 24 anni, ha avuto una seconda possibilità per farsi conoscere dal pubblico televisivo nel 2018, quando lavorò al fianco della madre Michelle Hunziker nell’unica edizione andata in onda di Vuoi scommettere?, il reboot targato Mediaset di Scommettiamo che…?, andato in onda, in prima serata, su Canale 5. La Ramazzotti documentava, in tempo reale, le prove in esterna.

Recentemente, Aurora Ramazzotti ha ricoperto il ruolo di inviata in Ogni Mattina, il programma mattutino di TV8 condotto da Adriana Volpe. Nel novembre scorso, la Ramazzotti ha annunciato, durante una puntata del programma, di essere risultata positiva al COVID-19.

In questo primo servizio de Le Iene, Aurora Ramazzotti ha affrontato un argomento “sempreverde”, una polemica che ricorre spesso quando si parla di politica ossia la presenza di poche donne in ruoli di rilievo, con riferimento freschissimo al Governo Draghi.