Inizia mercoledì 17 febbraio l’iter per la fiducia al Governo Draghi da parte del Parlamento. Prima tappa al Senato, dove il Premier Mario Draghi terrà il suo discorso programmatico alle 10 del mattino, mentre alle 11.30 si recherà alla Camera per consegnare il testo delle sue dichiarazioni: la votazione per la fiducia in Senato, però, si terrà solo alle 22, come deciso dai Capigruppo di Palazzo Madama. Una scelta che stravolgerà i palinsesti, ma che farà la gioia (ci si immagina) di Porta a Porta, in diretta con una puntata per i suoi 25 anni. A rischio ancora una volta la puntata di Atlantide su La7 (stasera prevista su Fukushima), che potrebbe dover lasciare la linea a uno speciale del TgLa7 condotto da Enrico Mentana: visto l’andazzo delle ultime settimane Andrea Purgatori potrebbe essere ‘costretto’ a un’altra serata da ospite e non da padrone di casa.

Ma partiamo dalle dichiarazioni programmatiche, dalla discussione e dal voto in Senato: come seguire il discorso di Mario Draghi in diretta tv?

Rai 1 sposta di mezz’ora l’inizio di Storie Italiane per offrire alle 10.00 uno Speciale in diretta dal Senato curato da Rai Parlamento. Alla stessa ora su Rai 2 va in onda Tg2 Italia, con il suo consueto appuntamento dalle 10 alle 11: ospiti previsti il professor Beniamino Caravita, ordinario di Diritto pubblico all’Università Sapienza di Roma, e la giornalista del Messaggero Giusy Franzese. La staffetta vede poi il testimone passare alternativamente a Rai 3 e Rai 2 per seguire la discussione generale successiva alle dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio quindi le dichiarazioni di voto e la votazione della fiducia al Governo Draghi secondo la seguente programmazione:

12.30 | Rai 3: discussione (saltano TG3 Fuori TG, Quante storie e Passato e Presente)

14.00 – 15.30 | Rai 2: discussione (salta Ore 14)

16.15 – 17.30 | Rai 3: discussione

17.30 – 19.55 | Rai 2: discussione

20.40 – 21.30 | Rai 3: discussione (salta Un posto al Sole)

21.30 – 23.00 | Rai 2: dichiarazioni di voto dei Gruppi parlamentari successive alla replica del Presidente del Consiglio

La7 affida la copertura al suo daytime, in primis con Andrea Pancani e il suo Coffee Break e poi con Myrta Merlino e L’Aria che Tira, mentre il pomeriggio e la prima serata potrebbero vedere il ritorno di una Maratona Mentana.

La diretta video è disponibile anche in streaming live sul sito del Senato, oltre che, ovviamente, sulle all news come Rai News e Sky Tg24.